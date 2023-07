Omicidio Lorena Quaranta: confermato ergastolo per l’ex fidanzato

Era l'inizio della pandemia e del lockdown per il Covid-19, alle cronache venne la terribile notizia della vita spezzata di una giovane studentessa all'ultimo anno di medicina che era di Favara

Ad averla uccisa il fidanzato, ormai ex, Antonio De Pace mentre si trovavano nella villetta in cui vivevano assieme a Furci Siculo, nel Messinese, il 31 marzo del 2020.

La sentenza della Corte d’Assise di Messina

Il colpevole, che è calabrese e infermiere di professione, in primo grado è stato condannato all’ergastolo, sentenza confermata oggi in Corte d’Assise a Messina. Tuttavia, dall’ultima condanna non arriva solo l’ergastolo ma anche il risarcimento per i familiari della vittima e da chi si è costituito parte civile al processo.

Secondo le ricostruzioni pare che Lorena Quaranta sia stata uccisa all’apice di una lite scoppiata fra i due. A seguito del fatto De Pace si è autodenunciato ai carabinieri dopo aver tentato il suicidio.

Immagine d’archivio