VIDEO | Accoltellato a morte davanti alla fidanzata, come è morto l’attivista Ryan Carson

New York sotto shock per una morte inspiegabile e brutale, quella del giovane attivista Ryan Carson

New York è sotto shock per l’omicidio dell’attivista Ryan Carson, avvocato di 32 anni, accoltellato a morte di fronte alla fidanzata.

Una vicenda tragica ancora da chiarire, che ha sconvolto l’intera popolazione statunitense, oltre al riaccendere il dibattito sulla facilità di reperimento delle armi e la violenza dilagante nelle grandi città.

Omicidio a New York, Ryan Carson accoltellato davanti alla fidanzata

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio degli inquirenti statunitense, Ryan Carson – 32 anni, avvocato specializzato in giustizia sociale – sarebbe stato aggredito intorno alle 4 del mattino dello scorso lunedì nei pressi della fermata dell’autobus vicina a un parco a Bedford-Stuyvesant (Brooklyn) al culmine di una lite per futili motivi.

L’aggressore avrebbe prima spintonato la vittima (come si può vedere in un video finito sul web, censurato per quanto riguarda i momenti più cruenti) e poi l’avrebbe accoltellato più volte al petto, incurante della presenza della fidanzata. Il giovane è morto al Kings County Hospital. La sera precedente aveva partecipato a un matrimonio a Long Island assieme alla fidanzata. Per questo si trovava alla fermata dell’autobus dove si è consumata la tragedia.

Al momento non si registra alcun arresto, ma la polizia è attualmente alla ricerca dell’aggressore, che prima di allontanarsi dal luogo dell’omicidio avrebbe anche sputato in faccia alla fidanzata della vittima.

Fonte foto e video: Twitter @DC_Draino