Ong, Fedez: “Voglio comprare una nave da soccorso e stampargli la mia faccia sopra”

Il rapper milanese ha ospitato nell'ultima puntata di "Muschio Selvaggio" Cecilia Strada, figlia del fondatore di Emergency: tanti i temi trattati

Dare una mano al soccorso in mare dei migranti.

Fedez è stato chiaro durante l’ultima puntata del podcast “Muschio Selvaggio”.

Approfittando della presenza come ospite di Cecilia Strada, figlia del compianto fondatore di Emergency Gino, il rapper ha annunciato che salirà a bordo della ResQ, l’imbarcazione dell’omonima Ong dove opera la donna, per una missione nel mediterraneo.

Ma c’è di più: Fedez ha anche rivelato di essere pronto ad acquistare una nave da soccorso: “Voglio vedere quanto costa una nave – ha detto -, voglio anche io la mia solo per metterci la mia faccia e farla vedere per far spaventare”.

Fedez: “Voglio far vedere quello che non si vede”

“Voglio far vedere quello che non si vede“, ha continuato il cantante. L’Ong ResQ ha ricevuto un cospicuo finanziamento da Roger Waters, cofondatore dei Pink Floyd. Ora Fedez è pronto a salire a bordo dell’omonima nave. “Secondo me ha senso venire perché potrei dare la mia testimonianza, far vedere a più persone possibili quello che non si vede – ha affermato -. Credo che questa possa essere la mia utilità”.