La moglie invita un uomo a casa per un caffè, il marito lo accoltella: denunciato

Il marito della donna, che viveva da separato in casa, avrebbe impugnato il coltello e si sarebbe scagliato contro l'ospite.

Un 50enne residente in provincia di Crotone è stato accoltellato in provincia di Reggio Emilia da un uomo, che viveva da separato in casa con la moglie, poiché quest’ultima gli aveva offerto un caffè. Secondo la ricostruzione dei fatti, accaduti a novembre, la vittima in qualità di artigiano edile si trovava nell’attività commerciale di una donna intento a effettuare dei lavori.

L’invito per il caffè

L’uomo sarebbe stato invitato dalla titolare ad accompagnarla nei pressi della sua abitazione in quanto doveva incontrare il marito con il quale era separata in casa. La richiesta era nata dal fatto che la donna aveva timore per la sua incolumità in quanto nel corso della telefonata con il marito era stata minacciata.

Dopo esser stato invitato a salire in casa per prendere un caffè, i due avrebbero incrociato in cucina il marito della donna. Quest’ultimo, senza alcun apparente motivo, si sarebbe scagliato contro l’operaio impugnando un coltello.

L’aggressione

L’aggressore avrebbe quindi colpito l’uomo al torace per tre volte, mentre un quarto fendente diretto al fianco sarebbe stato scansato. Grazie anche all’aiuto della donna, la vittima sarebbe riuscita a divincolarsi, a guadagnare l’uscita e darsi alla fuga recandosi all’ospedale di Guastala per le cure mediche.

Dopo le cure del caso sarebbe stato dimesso con una prognosi di guarigione stabilita in 12 giorni per ferite da taglio alla parete toracica, al polso destro e all’avambraccio sinistro.

Per questi motivi con l’accusa di lesioni personali aggravate i carabinieri della Stazione di Castelnovo Sotto (Reggio Emilia) hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci un 27enne.