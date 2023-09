Operaio finisce con braccio incastrato in macchinario, trasportato in ospedale

Per cause in corso di accertamento, l'uomo è rimasto incastrato con una parte di un braccio in un macchinario

Un uomo è stato soccorso intorno alle 22 di ieri per le ferite riportate a seguito di un incidente sul lavoro negli spazi di una attività produttiva a San Giorgio di Nogaro, in provincia di Udine.

L’intervento dell’ambulanza

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, è rimasto incastrato con una parte di un braccio in un macchinario. L’operaio, trasportato in ambulanza all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, è stato refertato con codice giallo.