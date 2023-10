Operaio morto travolto da braccio meccanico a Palermo, la vittima ha 50 anni: ecco chi è

Si chiama Giovanni Gnoffo, 50 anni, la vittima dell'incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere di via Ugo La Malfa a Palermo.

È Giovanni Gnoffo, 50 anni, l’operaio che ha perso la vita nell’incidente sul lavoro avvenuto giovedì 19 ottobre in un cantiere di via Ugo La Malfa, a Palermo.

La morte di Giovanni Gnoffo

Secondo la ricostruzione dei fatti, l’uomo – addetto alla gittata di cemento – sarebbe stato colpito da un braccio meccanico che, spezzandosi, lo avrebbe fatto cadere da un’impalcatura da un’altezza di diversi metri.

L’operaio sarebbe morto sul colpo, schiantandosi al suolo. Sul posto dell’incidente sul lavoro di Palermo, allertati dagli altri colleghi, si sono presentati i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimare l’uomo, ma si sono dovuti arrendere all’evidenza del decesso.

Le indagini della Polizia

Nel cantiere sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti di Polizia del Commissariato di San Lorenzo. Sono così scattate le indagini da parte dei militari per accertare la dinamica di quanto accaduto. In corso anche gli accertamenti per verificare se nel cantiere siano state osservate le norme a tutela della sicurezza degli operai.