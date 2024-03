Opportunità di lavoro nel settore della moda con Primigi: ecco come candidarsi

Diversi i profili ricercati dal marchio

Per tutti coloro che stanno cercando di avviare una carriera nel settore ci sono diversi opportunità di lavoro da Primigi, un marchio leader nel settore delle calzature per bambini, che periodicamente è alla ricerca di candidati per rafforzare il suo team.

Primigi, i profili ricercati

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano in base alle esigenze dell’azienda, di solito Primigi è alla ricerca delle seguenti figure:

Designers: Primigi cerca designer creativi e talentuosi con una buona conoscenza delle tendenze della moda per bambini. Questi professionisti sono responsabili della creazione di nuovi modelli e della progettazione di calzature innovative e accattivanti.

Tecnici di produzione: L’azienda cerca tecnici specializzati nella produzione di calzature. Questi professionisti si occupano della supervisione e del controllo del processo produttivo, garantendo che gli standard di qualità e le specifiche del prodotto siano rispettati.

Responsabili di marketing e comunicazione: Primigi ricerca professionisti in ambito marketing e comunicazione per promuovere il marchio e i prodotti. Questi esperti sviluppano strategie di marketing, gestiscono la comunicazione sui vari canali e lavorano per aumentare la visibilità e l’immagine del marchio.

Responsabili delle vendite: Primigi cerca responsabili delle vendite con competenze nel settore della moda e delle calzature per bambini. Questi professionisti si occupano di sviluppare relazioni con i clienti, gestire le vendite e ampliare la presenza del marchio in nuovi mercati.

Responsabili dell’e-commerce: Con l’aumento delle vendite online, Primigi cerca professionisti esperti nell’e-commerce. Questi responsabili gestiscono la piattaforma di vendita online, sviluppano strategie per aumentare le vendite e migliorare l’esperienza di acquisto online dei clienti.

Responsabili delle risorse umane: Primigi ricerca anche professionisti delle risorse umane per gestire le attività di reclutamento, selezione e sviluppo del personale. Questi responsabili si occupano di garantire che l’azienda abbia le risorse umane adatte per raggiungere i suoi obiettivi.

Questi sono solo alcuni dei profili ricercati da Primigi. L’azienda può avere bisogno di altre competenze specifiche a seconda delle esigenze aziendali e delle opportunità di crescita.

Primigi, i requisiti per lavorare

I requisiti per lavorare in Primigi possono variare a seconda del ruolo, ma ci sono alcuni requisiti comuni. Solitamente, Primigi richiede una formazione specifica o una laurea correlata al campo di lavoro. L’esperienza nel settore delle calzature o della moda può essere un vantaggio. È importante avere conoscenze del settore, comprese le tendenze e le dinamiche del mercato delle calzature per bambini. Competenze specifiche come l’uso di software di design o competenze tecniche possono essere richieste per ruoli specifici. Un’ottima comunicazione, capacità organizzative e orientamento al cliente sono altamente apprezzati. La conoscenza di lingue straniere, come l’inglese, può essere richiesta in quanto Primigi è un’azienda internazionale.

Primigi, come candidarsi

Visita il sito web ufficiale di Primigi e cerca la sezione “Lavora con noi” o Carriere”. Qui potrai trovare le posizioni aperte e le modalità per inviare la tua candidatura direttamente attraverso il modulo online o tramite l’invio del curriculum vitae e di una lettera di presentazione via e-mail.

