Opportunità lavorative con Aruba, ecco come candidarsi

Per tutti coloro che sono alla ricerca di un’opportunità di lavoro stimolante e gratificante nel settore IT, Aruba, uno dei principali fornitori di servizi di hosting e cloud in Europa, è alla costante ricerca di talenti per ampliare il proprio team.

Aruba, i profili ricercati

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano in base alle esigenze, di solito Aruba è alla ricerca dei seguenti profili:

Affiliate Marketing Specialist;

Artificial Intelligence Specialist;

Assistenza clienti enterprise trust services;

Business Developer;

Business Intelligence e Data Manager;

Business Product Analyst Cloud e Server Dedicati;

Chief knowledge officer;

Contabile SAP;

Controller;

Database Administrator -Sviluppo Software;

Impiegato/a Commerciale;

Infrastructure System Engineer / VMware Administrator;

Infrastructure System Engineer;

IT Infrastructure Architect – PEC;

IT Infrastructure Architect – Trust;

IT Infrastructure Architect;

IT Infrastructure Specialist – Automazione;

IT Infrastructure Specialist – Kubernetes;

IT Jira Specialist;

Java Developer;

Junior Developer_NET;

Junior Solution Specialist – Trust Services;

Key account: Supporto alle vendite;

Manutentore Impianti di Condizionamento;

Security Architect;

Senior Angular Frontend Developer;

Senior IT Virtualization Specialist;

Senior Java Backend Developer;

Sistemista Cloud Kubernetes;

Sistemista Cloud Legacy;

Sistemista Cloud Openstack;

Sistemista Cloud VMWare;

Sistemista Linux;

Sistemista Monitoraggio;

Sistemista PEC;

Sistemista Trasversali;

Software Architect;

Solution Architect Enterprise;

Sviluppatore PI/PO;

Sviluppatore senior iOS;

Team Leader Area Integrazioni e Verticali;

Team Leader Sviluppo Software;

Technical License Manager;

Tecnico di infrastrutture datacenter (technical operations);

Test Engineer;

UX/UI Design – Siti Web.

Aruba, i requisiti per lavorare

Formazione ed esperienza: È preferibile avere una formazione accademica o un diploma in un campo correlato all’IT, come informatica, ingegneria informatica o tecnologie dell’informazione. Inoltre, è auspicabile avere esperienza lavorativa precedente nel settore IT, preferibilmente in ruoli correlati alle attività di Aruba.it.

Conoscenze tecniche: È fondamentale avere una solida conoscenza dei principali concetti e tecnologie dell’IT, inclusi il web hosting, la gestione dei server, la registrazione di nomi di dominio, il networking e la sicurezza informatica. Competenze specifiche su sistemi operativi, linguaggi di programmazione, database e strumenti di virtualizzazione sono considerate un vantaggio.

Competenze linguistiche: Aruba.it è un’azienda internazionale, pertanto è importante avere una buona conoscenza dell’inglese, sia scritto che parlato. Altre lingue, come il tedesco, il francese o lo spagnolo, possono rappresentare un vantaggio aggiuntivo.

Problem-solving e capacità analitiche: Essere in grado di analizzare e risolvere problemi complessi in modo rapido ed efficiente è essenziale per lavorare in Aruba.it. Capacità di pensiero critico, capacità di troubleshooting e di adattamento a nuove situazioni sono altamente valutate.

Orientamento al cliente: Aruba.it si impegna a fornire un’eccellente assistenza ai propri clienti. Pertanto, è fondamentale possedere forti competenze relazionali, empatia e capacità di gestire richieste e problematiche dei clienti in modo professionale e cortese.

Teamwork e comunicazione: Lavorare in Aruba.it significa collaborare con diversi team e interagire con colleghi provenienti da diverse aree funzionali. La capacità di lavorare bene in team, comunicare in modo efficace e avere una mentalità collaborativa sono requisiti fondamentali.

Flessibilità e adattabilità: L’IT è un settore in continua evoluzione e richiede una costante aggiornamento delle competenze. Aruba.it cerca professionisti che dimostrino flessibilità, adattabilità e un’impronta proattiva nell’apprendimento di nuove tecnologie e metodologie di lavoro.

Passione e motivazione: Aruba.it cerca individui appassionati dell’IT, con una forte motivazione a crescere professionalmente e contribuire al successo dell’azienda. L’impegno, la dedizione e l’entusiasmo sono altamente apprezzati.

Tieni presente che i requisiti specifici possono variare a seconda del ruolo e delle posizioni aperte in Aruba.it. È sempre consigliabile consultare le offerte di lavoro ufficiali dell’azienda per conoscere i requisiti aggiornati per le posizioni disponibili.

Aruba, come candidarsi

Per agevolare il processo di reclutamento, Aruba.it mette a disposizione una pagina dedicata alle opportunità di lavoro chiamata “Aruba Lavora con noi”. Questa sezione viene costantemente aggiornata con le posizioni aperte presso il Gruppo, offrendo ai candidati interessati un modo facile per esplorare le opportunità professionali disponibili.

