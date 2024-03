Opportunità lavorative con BNL, ecco come candidarsi

Diversi i profili che vengono periodicamente ricercati per essere inseriti nell'organico

Per tutti coloro che desiderano avviare una carriera nel settore economico e bancario ci sono diverse opportunità lavorative con BNL, una delle principali banche italiane, che periodicamente è alla ricerca di nuovi talenti da inserire nel proprio organico.

BNL, i profili ricercati

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variando in base alle esigenze strategiche e operative, le figure più ricercate da BNL sono di solito le seguenti:

Specialisti in tecnologia dell’informazione: La trasformazione digitale è un elemento chiave nel settore bancario. Pertanto, BNL cerca sviluppatori software, ingegneri informatici, esperti di cybersecurity, architetti di soluzioni tecnologiche e professionisti IT con competenze in big data, intelligenza artificiale e tecnologie emergenti.

Esperti in gestione del rischio: Nell’ambito bancario, la gestione del rischio è fondamentale. BNL cerca professionisti in grado di valutare e mitigare i rischi finanziari, operativi e di conformità. Questi possono includere analisti del rischio, revisori interni, specialisti di conformità e specialisti di sicurezza delle transazioni.

Specialisti in marketing e vendite: BNL ha bisogno di professionisti in grado di promuovere i suoi prodotti e servizi, acquisire nuovi clienti e gestire le relazioni con i clienti esistenti. Questi possono includere esperti di marketing, gestori delle vendite, consulenti finanziari e specialisti del servizio clienti.

Esperti in gestione del progetto: BNL potrebbe cercare professionisti in grado di gestire e coordinare progetti complessi. Le competenze richieste includono la pianificazione, l’esecuzione e il monitoraggio dei progetti, oltre alla gestione delle risorse e delle parti interessate coinvolte.

Specialisti in risorse umane: BNL potrebbe cercare professionisti delle risorse umane per reclutare, selezionare e gestire il personale, sviluppare programmi di formazione e sviluppo, e gestire le relazioni industriali.

BNL, requisiti per lavorare

Formazione ed esperienza: BNL potrebbe richiedere un certo livello di istruzione e formazione correlata al ruolo. Ad esempio, potrebbe essere richiesto un diploma di laurea o una laurea specialistica in economia, finanza, informatica o un campo correlato. In alcuni casi, potrebbe essere richiesta anche una laurea magistrale o un dottorato per ruoli di livello avanzato o specialistico.

Conoscenza del settore finanziario: Essendo una banca, BNL potrebbe richiedere una conoscenza approfondita del settore finanziario, delle normative e delle pratiche bancarie. È importante essere al corrente delle tendenze e delle dinamiche del settore e delle innovazioni tecnologiche in corso.

Competenze tecniche: A seconda del ruolo, potrebbe essere richiesta una serie di competenze tecniche specifiche. Ad esempio, competenze nell’analisi finanziaria, nella modellazione dei dati, nella programmazione, nell’utilizzo di strumenti software e nell’amministrazione di database. La familiarità con strumenti e tecnologie specifici del settore bancario o finanziario potrebbe essere un vantaggio.

Competenze comunicative e relazionali: BNL potrebbe valutare le competenze comunicative e relazionali dei candidati, in quanto le interazioni con i clienti e le parti interessate interne ed esterne sono spesso fondamentali nel settore bancario. La capacità di comunicare in modo efficace, lavorare in team, negoziare e gestire le relazioni con i clienti è spesso un requisito importante.

Capacità analitiche e di problem-solving: BNL può cercare individui con solide capacità analitiche, capacità di risolvere problemi complessi e di prendere decisioni informate. La capacità di valutare dati finanziari, identificare tendenze, valutare i rischi e sviluppare soluzioni creative può essere fondamentale per molte posizioni.

Conoscenza delle lingue: Essendo una banca internazionale, BNL potrebbe richiedere la conoscenza di una o più lingue straniere, come l’inglese. La conoscenza di altre lingue potrebbe essere un vantaggio aggiuntivo, soprattutto se si prevede di lavorare con clienti internazionali o in sedi estere.

BNL, come candidarsi

La raccolta delle candidature per lavorare in BNL avviene tramite la pagina dedicata alle carriere e alle selezioni BNP Paribas “Lavora con noi”, accessibile dalla sezione “BNL Lavora con” del sito. Questa pagina è costantemente aggiornata con le selezioni in corso presso le società del Gruppo, inclusi i processi di assunzione di BNL.

