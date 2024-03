Opportunità lavorative con TIM, ecco come candidarsi

Diversi i profili ricercati dall'azienda

TIM, acronimo di Telecom Italia Mobile, è una delle principali compagnie di telecomunicazioni in Italia che periodicamente mette a disposizione delle nuove opportunità di lavoro per tutti coloro che sognano di avviare una carriera nel mondo della telefonia.

TIM, i profili ricercati

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano in base alle esigenze dell’azienda, le posizioni lavorative che ciclicamente vengono cercate di più dall’azienda sono le seguenti:

Sviluppatori e programmatori: TIM è sempre alla ricerca di talenti nel campo dello sviluppo software e della programmazione per creare e migliorare le soluzioni tecnologiche e le applicazioni utilizzate nell’azienda.

Esperti di marketing e comunicazione: TIM cerca professionisti del marketing e della comunicazione che abbiano competenze nel settore delle telecomunicazioni per sviluppare strategie di marketing, promuovere i prodotti e i servizi dell’azienda e gestire le relazioni con i clienti.

Esperti di customer service: TIM ricerca professionisti che abbiano competenze nel servizio clienti per fornire assistenza e supporto ai clienti, risolvere problemi e gestire le relazioni con i clienti.

Project manager: TIM cerca project manager esperti che possano gestire e coordinare progetti complessi nel campo delle telecomunicazioni, assicurando il rispetto dei tempi, delle risorse e degli obiettivi stabiliti.

Esperti di cybersecurity: Con l’importanza sempre crescente della sicurezza informatica, TIM cerca professionisti specializzati nella cybersecurity per garantire la protezione dei dati e delle reti aziendali.

TIM, i requisiti per lavorare

Formazione ed esperienza: A seconda del ruolo, potrebbe essere richiesta una formazione accademica o una specifica esperienza lavorativa nel settore delle telecomunicazioni o in un campo correlato. Ad esempio, per ruoli tecnici potrebbe essere richiesta una laurea in ingegneria delle telecomunicazioni o un’esperienza specifica nel settore.

Conoscenza del settore: È spesso richiesta una solida conoscenza del settore delle telecomunicazioni e delle tecnologie correlate. Ciò può includere conoscenze su reti di telecomunicazioni, infrastrutture, servizi, protocolli di comunicazione e tendenze del settore.

Competenze tecniche: A seconda del ruolo, potrebbero essere richieste competenze tecniche specifiche. Ad esempio, conoscenze di programmazione, sviluppo software, gestione delle reti, sicurezza informatica o altri aspetti tecnici rilevanti.

Abilità comunicative: La comunicazione efficace è importante in molti ruoli all’interno di TIM. La capacità di comunicare in modo chiaro, sia verbalmente che per iscritto, e di lavorare in team multidisciplinari è spesso un requisito.

Orientamento al cliente: Essendo una società di telecomunicazioni, TIM dà grande importanza all’orientamento al cliente. La capacità di comprendere le esigenze dei clienti, fornire assistenza e risolvere problemi è spesso richiesta.

Flessibilità e adattabilità: TIM è un’azienda dinamica e in continua evoluzione. La flessibilità nell’affrontare i cambiamenti, la capacità di adattarsi rapidamente alle nuove tecnologie e ai nuovi processi di lavoro sono spesso apprezzate.

Lingue straniere: A seconda della posizione e delle esigenze dell’azienda, potrebbe essere richiesta una buona conoscenza di una o più lingue straniere, come l’inglese.

TIM, come candidarsi

Per candidarti in TIM, puoi seguire questi semplici passaggi. Innanzitutto, visita la pagina dedicata alle ricerche in corso sul sito TIM Lavora con noi.

