Opportunità lavorative con Wikicasa.it, ecco come candidarsi

Diversi i profili ricercati

Per tutti coloro che sono alla ricerca di nuove offerte di lavoro, Wikicasa.it, uno dei principali portali immobiliari in Italia, ricerca periodicamente risorse tra professionisti IT, figure commerciali ed esperti digitali, per rafforzare la propria squadra, soprattutto a Genova e Milano.

Wikicasa.it, requisiti e profili ricercati

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano in base alle esigenze dell’azienda, Wikicasa.it di solito è alla ricerca dei seguenti profili:

Data Scientist;

Business Analyst;

Front-end, Back-end;

Mobile Developer;

Financial Planning & Control Specialist;

UIX e UI Expert;

Trafficker;

Business Analyst;

SEO Specialist

Come candidarsi

Coloro, i quali hanno intenzione di partecipare alle selezioni di Wikicasa, in aggiunta possono visitare la pagina dedicata alle Carriere del sito aziendale, dov’è possibile visionare le pozioni aperte e conseguentemente candidarsi con il proprio Curriculum Vitae.