Opportunità lavorative con Zucchetti, ecco come candidarsi

Diversi i profili ricercati

Zucchetti, azienda che produce soluzioni quali: software, hardware e servizi per aziende, offre costantemente opportunità di lavoro interessanti a figure professionali senior, che desiderano mettere le loro competenze a disposizione del gruppo per raggiungere insieme obiettivi ambiziosi.

Zucchetti, requisiti e profili ricercati

L’azienda offre opportunità sia per studenti, che neodiplomati o laureati, tutto ciò per arricchire il vivaio dei talenti a disposizione.I numerosi settori aziendali offrono diverse possibilità d’inserimento: da programmatori esperti a consulenti applicativi, dall’amministrazione alla contabilità, dal commerciale al marketing, dal servizio clienti all’help desk.

Per lavorare in Zucchetti è necessario avere una laurea in informatica, ingegneria, economia o discipline affini, oppure un diploma di scuola superiore con esperienza nel settore ICT. Inoltre, si richiede una buona conoscenza dell’inglese, capacità di problem solving, spirito di squadra e passione per l’innovazione.

Zucchetti, le posizioni aperte

Come candidarsi

Attraverso la seguente piattaforma, dedicata alle carriere è possibile candidarsi, ricercare le posizioni di interesse sia per sede lavorativa che per posizione ricercata. È possibile anche inviare la propria candidatura spontanea, ed essere ricontattati dalla stessa Zucchetti in caso di corrispondenza rispetto determinate posizioni lavorative.