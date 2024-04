Opportunità di lavoro con ADR, ecco come candidarsi

Diversi i profili ricercati in numerosi settori

Per tutti coloro che sono alla ricerca di opportunità di lavoro nel settore del trasporto, ADR, la società che gestisce gli scali aeroportuali di Fiumicino e Ciampino, seleziona personale per la copertura di posti di lavoro nella capitale.

I profili ricercati

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano in base alle essigenze dell’azienda, solitamente il marchio apre nuove posizioni nei settori manager, professional, graduate, staff e worker. Di solito i profili ricercati sono i seguenti:

Addetti alle pulizie;

Sicurezza aeroportuale;

Addetti passeggeri ridotta mobilità;

Supervisore sala controllo manutenzione impianti;

Walfare specialist;

Ingenere stutturista;

Junior data analiyst.

ADR, come candidarsi

Uno degli strumenti che la società utilizza per reclutare personale è la piattaforma web dedicata al recruiting, raggiungibile a questa pagina riservata alle carriere del sito web Aeroporti di Roma. Sulla stessa vengono pubblicate le posizioni aperte per lavorare in ADR.

