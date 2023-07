Un’ordinanza a tutela dei cavalli a Palermo: il contenuto

Nella città di Palermo arriva un'ordinanza a tutela dei cavalli che trainano le carrozze.

Dopo la straziante scena del ritrovamento del cavallo morto, il quale si sarebbe schiantato contro un palo una volta staccatosi dal calesse, a Messina; nella città di Palermo arriva un’ordinanza a tutela dei cavalli che trainano le carrozze.

Il documento prevede uno stop totale della circolazione delle carrozze trainate dai cavalli nei giorni più caldi, nonché nelle fasce orarie dove il clima si fa insopportabile. Si tratta di un’ordinanza sindacale che vuole tutelare le condizioni di benessere degli equidi. Sarà valida fino al 30 settembre 2023.

Ecco il contenuto: “Fino al 30 Settembre l’attività lavorativa degli equidi non potrà eccedere le 8 ore quotidiane; il carico trainato non potrà eccedere il doppio del peso del cavallo compreso di carrozza, passeggeri e conduttore; a bordo delle carrozze dovrà esserci una scorta adeguata e non inferiore ai 10 litri di acqua per eventuali abbeverate di emergenza; dovranno essere previsti tempi di sosta nelle aree individuate ad uso esclusivo con una sufficiente zona di copertura realizzata in materiali idonei a proteggere gli animali dalla prolungata esposizione solare o comunque dagli eventi atmosferici”.

“In ogni caso la sosta non dovrà essere inferiore a 15 minuti ogni 2 ore. Divieto di circolazione degli equidi utilizzati per la circolazione delle vetture pubbliche a trazione animale ed ogni attività di trazione o trasporto con equidi nelle giornate con temperatura pari o superiore ai 37° nella fascia oraria dalle 13,00 alle 15,30”. “In caso di allerta meteo ‘rischio 3’, diramato con bollettino dalla Presidenza della Regione Siciliana – Dipartimento della Protezione Civile, il divieto di circolazione è esteso nella fascia oraria che va dalle 12,30 alle 16,00”.