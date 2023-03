Ornella Vanoni scatenata a “Belve”: “Ho amato e fatto soffrire donne, le canne il mio vizio”

Incredibili rivelazioni della cantante 88enne durante l'ultima puntata di "Belve": l'artista milanese ha svelato curiosi anedettoti sulla sua vita.

Un‘Ornella Vanoni letteralmente scatenata quella ospite nell’ultima puntata di “Belve”, programma condotto dall’incalzante padrona di casa Francesca Fagnani.

L’88enne cantante milanese ha svelato piccanti rivelazioni riguardanti la sua vita privata, raccontando anche di aver avuto storie d’amore con diverse donne e di averne fatte soffrire molte.

“M’innamoro della persona: ho fatto soffrire diverse donne”



“Una è stata una grande amicizia che è durata tanti anni – le parole della Vanoni – Un’altra è durata meno. Le donne sono attraenti, però a me purtroppo il sesso femminile non interessa molto, e infatti ho fatto soffrire queste persone. Io mi innamoro della persona, in quell’altra cosa non sono molto brava. Sono come si dice adesso… fluida, ma nel giudizio soltanto”.

Ornella Vanoni: “Il mio vizio sono le canne”



Ornella Vanoni ha poi parlato dei suoi vizi, lasciando la conduttrice e il pubblico in studio a bocca aperta: “Il mio vizio? Le canne. A un certo punto non dormivo più. Mio padre mi fece fare perfino la cura del sonno: ero disperata. Finché un giorno non mi hanno fatto fare una canna e allora ho detto: ecco la mia medicina”. E a proposito della ricerca di badanti che sanno rollare, la Vanoni racconta: “Quando cammino per strada i ragazzi mi urlano Ornella! Io non ho lavoro ma rollo da Dio, vengo a fare da badante!”.