Oroscopo di venerdì 1 dicembre: ecco i segni più fortunati di inizio mese

Amore, fortuna, soldi: le previsioni dell'oroscopo del giorno per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, venerdì 1 dicembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 1 dicembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Dialogare è meglio che scontrarsi… Oltre a Venere ostile, oggi anche la Luna vi mette i bastoni in mezzo alle ruote. Qualunque cosa vi passi per la mente, dovete solo ricordarvi di non esagerare con le vostre pretese: un eccesso d’entusiasmo potrebbe portarvi dritti filati a delusioni cocenti. Sistemate i conti di casa e fate chiarezza in fondo al vostro cuore.

Toro

Tutto ok si direbbe: i progetti non mancano, gli amici vi ricercano e voi siete decisi a sfruttare al meglio questa giornata ricca di contatti e opportunità. In amore, farete di tutto per raggiungere la perfezione nel rapporto di coppia e vi adopererete con impegno per realizzare un legame appagante e a prova di bomba. Un amore romantico illuminerà la vita di chi è single.

Gemelli

Avvertite tutto il peso di una responsabilità e vi chiedete se vale veramente la pena darsi da fare: a voi la risposta. Dedicate una bella fetta del vostro tempo alla cura del corpo; un po’ di attività fisica vi aiuterà a sentirvi meglio e migliorerà l’umore. Se vivete un rapporto affettivo non troppo saldo, cercate punti di contatto, eliminando tutte le possibili cause di tensione.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Potrete contare su qualche risultato di rilievo, ma dovrete essere disposti a sudare le proverbiali sette camicie. La Luna transita nel vostro segno, ma le prende di santa ragione da Venere e Plutone. Un filo di nervosismo e alcuni intoppi non mancheranno, ma al momento giusto saprete farvi onore, sciogliendo ogni nodo come David Copperfield. Serenità nella coppia.

Leone

Senza preoccuparvi degli altri, trascorrerete una giornata all’insegna della riservatezza: vi defilerete dagli impegni e dagli ambienti noiosi, e farete i fatti vostri. Potrete, così, meditare, svagarvi, fare una lunga passeggiata nel parco, riflettere sulle questioni che non vi sono del tutto chiare, ideare qualcosa di molto particolare per la serata… per renderla indimenticabile.

Vergine

Se volete, è il momento di mettere ordine nelle vostre carte, comprese quelle che si nascondevano da tempo, con la possibilità di riscoprire idee di cui vi eravate scordati o di far saltare fuori un nome che potrà essere prezioso per la vostra carriera. La vostra voglia di evasione, forse più mentale che fisica, potrebbe mettere in serio pericolo la vostra vita di coppia.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Ci mancava la Luna in Cancro a confondervi le idee e a mandarvi in pallone. In ambito professionale, è meglio essere prudenti, soprattutto se avete in ballo questioni di una certa importanza. In amore, invece, siete insoddisfatti della relazione che avete in corso: litigiosi e delusi, finirete con l’attaccare il partner in maniera anche violenta. Non trascurate la salute!

Scorpione

Protetti e coccolati dagli astri, darete il meglio di voi stessi in fatto di allegria, comunicativa e fascino. Se volete, potrete approfittare di un viaggio di lavoro per unire l’utile al dilettevole e raggiungere quell’accordo tanto desiderato. Sentirete forte, repentina, irresistibile la necessità di comunicare tutto l’amore al vostro partner, sia emotivamente che fisicamente.

Sagittario

Cadranno finalmente ostacoli che finora vi hanno impedito di decollare. Il lavoro, ad esempio, scorrerà in maniera più fluida, e ciò che prima vi sembrava insormontabile, ora sarà risolto con disinvoltura! Tenerezza e intesa sentimentale con il partner saranno le caratteristiche di questo giorno, e l’amore verrà inteso come fiducia e massima confidenza nell’altro. Entrate di denaro.

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 1 dicembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Difficile stabilire se sarete voi a subire le tensioni, o a provocarle, ma con la Luna dissonante si respira un’aria pesante, e basterà un niente a farvi scattare. Mantenetevi calmi, contate fino a cinquanta prima di reagire. Se siete in coppia, non date nulla per scontato, ma cercate di mettere tutto in discussione, per mantenere viva la freschezza dell’intesa amorosa.

Acquario

Farete un salto di qualità che comprenderà miglioramenti economici e insperate entrate di denaro extra. Sotto il profilo sentimentale, otterrete dal partner tutta la rassicurazione personale ed emotiva che desiderate. Il punto è capire, se, in realtà, è proprio quello che voi desiderate! Rilassatevi e adottate l’alimentazione giusta per depurare fegato ed intestino.

Pesci

Sta arrivando la vostra occasione fortunata, con le maggiori probabilità di successo in campo finanziario e professionale. A una proposta di cambiamento o di trasferimento non dite di no, e anche se sulle prime vi disorienta, vi spaventa: mettetevi in gioco! Ogni sogno d’amore potrà diventare oggi realtà e lasciarvi appagati come mai vi siete sentiti prima d’ora.

