L’oroscopo di lunedì 15 gennaio: ecco i segni più fortunati del weekend

Le previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per questo "Blue Monday 2024".

Oroscopo di oggi, lunedì 15 gennaio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 15 gennaio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Tirando in ballo il lavoro, la Luna in Pesci ha un effetto “demoralizzante”. Situazioni che richiedono chiarezza e precisione vi fanno sentire un po’ inadeguati. Dovendo dedicare la giornata a faccende noiose, vi sentite sottotono, svogliati e contrariati. Meglio puntare sulle faccende amorose, avvolte oggi da un velo di romanticismo. Occupatevi del fisico, un po’ indebolito.

Toro

Rassicurante il cielo odierno, sia per quel che riguarda le finanze che per portare a termine le vostre incombenze lavorative. Nella professione, oggi, andate spediti. Serenità, socievolezza, buonumore e collaborazione aumentano il rendimento! Un cambiamento di ambiente cancella le ombre nella relazione affettiva. Sensualità in rialzo, approcci audaci senza perdere in dolcezza!

Gemelli

Sul lavoro forse non vi capiscono, ma con gli amici vi intendete a meraviglia. Apprezzano il vostro carattere e placano le vostre ansie. Condividendo con altri interessi di alto spessore, trovate un affiatamento che allontana il senso di malessere! D’accordo, l’intelligenza che vi contraddistingue “affascina” il partner, ma sarebbe opportuno arginare la vostra distrazione…

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

La Luna in aspetto di trigono, potrebbe mettere sul vostro cammino una persona interessante. Approfondite la conoscenza, poi in futuro si vedrà! Concentrarvi sul lavoro e trarne come oggi delle belle soddisfazioni come sempre vi fa un gran bene. Prudenza e cautela negli spostamenti: non date nulla per scontato e verificate tutte le possibili conseguenze di ogni azione.

Leone

Quando il convento passa una giornata tranquilla, anche se poco frizzante, soprattutto di questi tempi bisogna ringraziare. È sorprendente che proprio voi, così amanti della mondanità, abbiate voglia di normalità, di piccole cose. Giorno ideale per portate a termine e bene alcuni lavoretti in casa: avete pazienza e abilità manuale. Importanti novità in campo amoroso.

Vergine

L’umore già al mattino non è dei migliori, ma un po’ di svago vi farà considerare ogni cosa con maggiore ottimismo. Problemi nel rapporto di coppia storico? Non disperate, anche alle coppie migliori capita di avere qualche momento di incomprensione o qualche assalto di nostalgia per le sensazioni perdute. Curate l’alimentazione e cercate di fare un po’ di ginnastica.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Riflessioni della giornata: la vera libertà è la condizione interiore di chi non teme il giudizio altrui. La domanda è: siete sulla strada giusta? Se escludete il perdurare di un lieve nervosismo, le energie e l’umore saranno più che eccellenti. Un po’ per movimentare l’ambiente, un po’ per sentirvi seducenti, cosa che a voi fa piacere, lasciatevi tentare dal gusto sottile del flirt.

Scorpione

La giornata è una bellezza, grazie al passaggio della Luna in Pesci. Nel lavoro brillate per grinta, efficienza e affidabilità; non si escludono proposte concrete e vantaggiose. Fantasia e senso pratico non vi mancano certo: una combinazione vincente che vi farà primeggiare, nel lavoro come nella vita privata. Erotismo? Davvero strepitoso. Magnifici i programmi serali degli amici.

Sagittario

Perché resistere all’amore? Nessuno vi piace abbastanza? Qualcuno c’è, ma non volete rischiare un no? Occhio a non farvi ‘bruciare’ sul tempo. Un po’ di maretta fra le pareti domestiche, dovrete affrontare una certa situazione. L’iscrizione ad una scuola di ballo? Una gran bella idea, se volete rimuovere i blocchi energetici e nel contempo divertirvi. Informatevi!

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 15 gennaio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Un solido ponte collega fantasia e concretezza. Per stare bene con voi stessi, sentite forte l’esigenza di fare qualcosa di utile per gli altri. Giornata ottima per decidere di impiegare tempo ed energie nel volontariato in un’impresa umanitaria. Dolcezza e sensibilità piovono dal cielo, peccato che al momento non ci sia qualcuno con cui condividere tanta ricchezza. Pazientate!

Acquario

Con Venere dalla vostra parte, per giunta in trigono a Urano, sarete più affascinanti che mai. Impossibile resistervi! Non datevi alle spese pazze per fare colpo su chi vi interessa: avete già abbastanza frecce al vostro arco! Lungimiranza, idee vincenti e in aggiunta il coraggio di osare nel lavoro. Ottime credenziali per fare strada, l’unico consiglio è di non avere fretta!

Pesci

Giorno fantastico, con Luna e Marte dalla vostra parte. Lo spirito costruttivo e l’approvazione di persone influenti vi restituiscono fiducia e ottimismo! Verrà fatta giustizia per un errore non commesso, ma che vi è valso una serie di critiche e di appunti. Anche se la sfera affettiva somiglia a un percorso a ostacoli irto di pericoli, oggi potreste avere qualche piacevole sorpresa.

Questo è l'oroscopo di oggi, 15 gennaio 2024.

Fonte immagine: Quique da Pixabay