Oroscopo di sabato 16 dicembre: le previsioni del weekend

Previsioni su amore, lavoro e soldi: ecco i segni più fortunati del weekend.

Oroscopo di oggi, sabato 16 dicembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 16 dicembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Con il passaggio della Luna in Acquario, la ruota della fortuna tende nuovamente a girare nel senso giusto per voi. Sul piano della carriera si aprono notevoli possibilità, avrete la capacità di farvi ascoltare anche da chi non ha mai voluto concedervi un briciolo di attenzione. La ricomparsa di una persona persa di vista da parecchio tempo è assai probabile. Sorprese da un amico.

Toro

Focus sul lavoro: cominciate bene la settimana, pieni di buoni propositi. Peccato solo che la Luna cambi segno: tutti contro di voi! Non lasciatevi abbattere dagli ostacoli. Procedete cautamente, con spirito positivo. Preparatevi ad affrontare diversi cambiamenti di programma. Ma non preoccupatevi, semplicemente tutto quello che avevate programmato non potrà essere realizzato.

Gemelli

Vivace Luna in aspetto di trigono, che per buona parte della giornata vi fa parlare d’amore, di viaggi e di vacanze. Gli impegni da sbrigare sono davvero molti, ma grazie a una ferrea programmazione riuscirete a dribblarli senza affanno. Amore con la A maiuscola e in tutte le sfumature preferite: il rosa della tenerezza, il blu della complicità, il rosso della passione.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Le nubi si stanno finalmente diradando, ma c’è ancora qualche turbolenza sul vostro cielo, una leggera tensione emotiva causata da Mercurio dissonante. In compenso, però, oggi recuperate energie fisiche e alzate il volume dell’umore. Genialità in crescita e ottima manualità. I progetti per ora vanno lasciati bollire pian piano, con la pazienza di un alchimista.

Leone

Umore ombroso, con la Luna in transito nell’opposto segno dell’Acquario. Se avete un’attività autonoma, cercate di appoggiarvi a qualcuno: un collaboratore, un amico che vi dia una mano e sia prodigo di buoni consigli. Discussioni serali tra il partner e la famiglia, ma non c’è nulla che non si possa chiarire prendendo le cose con calma e sviscerandole alla radice.

Vergine

Giornata davvero impegnativa. Mansioni e scadenze vi appaiono ancora più onerose, se la forma psicofisica non è proprio al top. Per fortuna Mercurio, in posizione favorevole, illumina il fronte professionale. Ironia e umorismo sono armi preziose cui ricorrere quando ci si sente a disagio in un qualsiasi rapporto privato. Tenetelo presente in serata.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Giornata tutta orientata al positivo. Luna e Marte vi infondono tanto buonumore e vi rendono eccezionalmente intraprendenti e determinati. Cogliete al volo un’occasione! Chi vuole favorirvi è pronto a scendere in campo al vostro fianco. Ottime notizie anche dal fronte sentimentale: con il partner complicità, dialogo e una chimica che viaggia sull’onda romantica.

Scorpione

Un po’ giù di tono con la Luna nelle retrovie, nel segno dell’Acquario. Possibili tensioni e battibecchi in famiglia: provate a contare fino a dieci, prima di aprire bocca. Indispensabile qualche nuova trovata, un interesse comune o il progetto di un breve viaggio per conferire nuovo slancio al rapporto di coppia. Occasioni importanti e molto positive nel lavoro.

Sagittario

Conferme rassicuranti arrivano dalle persone vicine. Di fronte a una scelta che coinvolge la famiglia, agirete con serenità e saggezza! Luna molto promettente per la riuscita e il successo in ambito professionale. In amore, invece, sogni e illusioni riempiono il vostro animo sommergendovi di sensazioni che, in alcuni momenti, vi sembreranno addirittura troppo forti.

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 16 dicembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Il vostro segno può ritenersi tranquillo. Gli astri sopra il vostro capo, in effetti segnalano una giornata di “routine”. Non aspettatevi quindi risultati particolarmente brillanti nel lavoro tanto meno fuochi d’artificio in camera da letto, sotto le lenzuola. Tutto andrà liscio come l’olio! Nota dolente, una richiesta di denaro da parte di un amico o di un vostro conoscente.

Acquario

Ottimo inizio di settimana per la stragrande maggioranza di voi. Sul lavoro non avete certo problemi, sentite che le cose stano girando nel modo giusto, che avete in pugno le situazioni. Non cambia la musica in quello amoroso: avete le carte in regola per vivere momenti felicissimi, se siete stabilmente in coppia. Fate del movimento fisico, recatevi più spesso in palestra.

Pesci

Avvertite un’improvvisa voglia di cambiare orizzonti, persone, lavoro, conoscenze, amicizie, ma sentite anche un estremo bisogno di conforto, di routine, di persone care. Tranquilli, state piano piano costruendo un ponte tra passato e futuro. Prendete in considerazione l’idea di occuparvi maggiormente del vostro fisico. Venere, favorevole, è una buona protezione per la salute.

