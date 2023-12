Oroscopo del giorno di martedì 19 dicembre 2023: ecco le previsioni segno per segno

Previsioni su amore, lavoro, fortuna e soldi per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, martedì 19 dicembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 19 dicembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi. L'oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Luna posizionata nelle retrovie, nel dodicesimo settore dell’oroscopo. In compenso gli astri vi regalano una giornata intraprendente, movimentata da qualche colpo di scena. Estrosi, creativi e impeccabili nel bricolage: adoperatevi per realizzare quello che avete in mente. Decisioni di una certa importanza per alcuni, acquisti di nuovi elettrodomestici per altri.

Toro

Il cielo vi sorride. Portate a termine in fretta certe urgenze, potrete dedicarvi agli svaghi e ai divertimenti, senza pensieri. Con un sangue freddo straordinario, riuscirete ad amministrare una situazione piuttosto delicata. E in ambito amoroso? Quando volete, sapete essere affascinanti, dolci come uno zuccherino, con un tocco di piccante che rende tutto molto saporito.

Gemelli

Vi svegliate con la Luna storta e con una lista interminabile di cose da fare: non è la fatica a spaventarvi, ma la mancanza di organizzazione. Neanche la vostra prontezza di riflessi vi è di grande aiuto, ora che Mercurio è lontano, in Capricorno. Se il clima lo consente, una passeggiata in mezzo alla natura servirà a scaricare le tensioni. Altrimenti, optate per una tisana rilassante.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Giornata ideale per viaggiare o affrontare situazioni fuori dalla norma: unite l’utile al dilettevole girovagando in ambienti diversi dal solito a caccia di idee e opportunità. Un’inaspettata gratificazione ha il potere di creare nuovi stimoli e v’incoraggia a impegnarvi di più nel lavoro. Il vostro eros sonnecchia: godrete di piacevolissimi momenti in solitudine o con il partner.

Leone

In fatto d’intuizioni e sentimenti, darete il meglio di voi! Giocando bene le vostre carte senza strafare e senza aver fretta, promuoverete cambiamenti determinanti per il futuro professionale. Ottimi affari. L’amore sarà per voi energia pura, gioia di vivere, creatività, forza vitale; sarà la vostra fonte di ottimismo, di coraggio, di tutto ciò che rende la vita degna di essere vissuta.

Vergine

Anche quando vi sembra che il mondo vi remi contro, c’è sempre una soluzione ai problemi: basta cercarla senza cedere al pessimismo. Non esiste alcun ostacolo che non possa essere superato mettendo in campo un po’ di pazienza e più tolleranza! Tra voi e il partner oggi non corre buon sangue, niente di preoccupante, ma non sopportate le sue piccole manie e lui le vostre.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Precisi e riservati, al lavoro sarete davvero inappuntabili e vi terrete alla larga da situazioni che potrebbero screditare la vostra immagine. Anche se il vostro obiettivo è quello di guadagnare di più, non sarete disposti a scendere a compromessi. Avrete voglia di dedicarvi alla cura dell’aspetto fisico e di pensare al vostro benessere. In società sarete apprezzati e corteggiati.

Scorpione

Col sostanzioso aiuto che arriva dal cielo, potete realizzare ciò che avete in mente: fatti e persone si muovono nella direzione desiderata. Giornata da dedicare al lavoro, all’attività sportiva, agli affari. Notte di passione, tra le braccia del partner! Con ogni probabilità, nella coppia ci sono questioni da risolvere, ma oggi mettete tutto a tacere, sotto una coltre di passionalità.

Sagittario

Sarete un po’ indolenti: l’astro notturno è quadrato al vostro segno. Per questo, non avrete voglia di svolgere i compiti quotidiani e sarete insicuri rispetto alla loro necessità. Non fate gli snob e lavorate come tutti gli altri! Una dieta leggera e ricca di frutta vi aiuterà a ritrovare un buon equilibrio psicofisico e soprattutto la linea di un tempo. Niente complicazioni in amore.

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 19 dicembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Userete la creatività per rendere più soddisfacenti gli incontri e le relazioni con gli altri. Non vi mancheranno piacevoli occasioni di svago. Contate su voi stessi con ottimismo, ma senza cadere in eccessi o in atteggiamenti superficiali! Coinvolgete il partner nelle vostre iniziative: insieme, potrete partire alla scoperta di voi stessi, oltre che di un luogo che vi intriga.

Acquario

Dovete prendere decisioni importanti che coinvolgono il settore professionale. Il dato rilevante di questo giorno sarà la vostra sagacia guidata da un’acutissima intuizione! È il momento di pensare a strategie professionali vincenti, preparate i piani che vi interessano con accuratezza. I rapporti sentimentali verranno passati al vaglio, ma non trasformatevi in ragionieri.

Pesci

Potrebbero presentarsi le giuste opportunità di far emergere le vostre doti e qualità al momento non utilizzate. Sul lavoro, l’importante è avere anche un solo obiettivo e portarlo sino in fondo: andate sul concreto e non sbaglierete mai la strada. In amore, se il vostro sentimento è ricambiato, avrete ottime chance di ottenere più di quanto avreste mai sperato.

