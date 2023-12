Oroscopo del giorno del 2 dicembre: le previsioni segno per segno

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, sabato 2 dicembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 2 dicembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Giornata molto interessante per il segno dell’Ariete, agevolato da transiti stimolanti di Marte in Sagittario, segno di fuoco come il vostro. Avrete fascino da vendere e capacità di persuasione straordinarie, fatene tuttavia un uso discreto. Creatività e iniziative brillanti sono a portata di mano se svolgete la libera professione. Tanta voglia di svago, di divertimento.

Toro

Siete alla ricerca di un’occupazione? Riceverete proposte che vi calzeranno a pennello. Prima di accettare, però, analizzate bene i pro e i contro. Adattatevi a regole di vita più salutari: alimentatevi in modo sano, dormite le giuste ore di sonno, recatevi in palestra. L’atmosfera familiare rischia diventare velenosa: se non sarete positivi vedrete il male dove non c’è.

Gemelli

La Luna in Leone vi consente di gestire meglio le dissonanze planetarie dall’opposto segno del Sagittario. Ringraziate quindi il cielo, se riuscirete ad affrontare e risolvere argomenti complessi, anche al di fuori delle vostre specifiche conoscenze. Lavoro e affari tirano un sospiro di sollievo, grazie alla vostra abilità e ad alcune circostanze fortunate. Felicità nella coppia.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Ci vuole una vacanza: rilassatevi, ne avete bisogno! Prima però concludete gli affari in corso, le pratiche più urgenti, poi risposatevi. Avrete una buona visione d’insieme dell’attuale situazione professionale e di possibili evoluzioni future. Ciò vi avvantaggerà su alcuni concorrenti. Non allarmatevi per qualche disguido burocratico. Forte spirito d’iniziativa, anche in amore.

Leone

Complice la Luna nel vostro cielo, datevi da fare per modificare tutto ciò che non vi convince. Pesa come un macigno la quadratura con Giove. Siate più concreti, se non volete perdere l’appoggio di persone con cui potreste realizzare grandi cose. Lasciate perdere sia le trattative a rischio sia alcuni acquisti al momento non indispensabili. Immensa felicità nella coppia.

Vergine

Con la Luna nel dodicesimo Campo, la vostra capacità percettiva si dilata all’infinito alimentando un’intuizione molto più profonda del solito. Comprenderete persone e situazioni al volo, senza alcun bisogno di parole, quasi foste dotati di percezione extrasensoriale. È il momento ideale per risolvere le questioni stagnanti ma anche per occuparvi del vostro fisico.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La fortuna sarà senz’altro dalla vostra parte, il che non guasta, soprattutto se sarete così accorti da non fidarvi esclusivamente della dea bendata, ma provvederete a fare la vostra parte con un impegno serio e un maggior spirito collaborativo. Saranno di vostro gradimento i programmi degli amici e in amore vi troverete ad un bivio: privilegiare ciò che avete o l’avventura?

Scorpione

Giornata sottotono, un po’ per le scarse energie e un po’ per i pensieri negativi che attraversano in lungo e in largo la vostra mente. Non lasciatevi intimorire dai contrattempi o da comportamenti scorretti di alcuni colleghi di lavoro: avete tutti i requisiti per spuntarla, dimostrando in modo concreto il vostro talento e la vostra personalità. Giornataccia per il denaro.

Sagittario

Finalmente una giornata allegra e leggera, per merito dell’amica Luna nel Leone. Rimandate chiarimenti, scambi di vedute e decisioni per voi fondamentali. Sul lavoro darete molto, ma grazie all’effetto boomerang, riceverete altrettanto. Preparativi per viaggi è vacanze per molti, con il ponte dell’Immacolata dietro l’angolo. La serata promette momenti emozionanti con il partner.

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 2 dicembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

I cambiamenti già annunciati dalle stelle possono finalmente realizzarsi. In ambito affettivo, dovreste aver superato ogni dubbio, e potete quindi prendere coraggiosamente la decisione a lungo meditata. Chi vuole uscire da una relazione ormai superata non aspetti ancora. Chi ha già fatto l’incontro giusto, può consolidarlo, rendendosi più disponibile verso il partner.

Acquario

Sotto il tiro della dispettosa Luna nel Leone, questa giornata trascorrerà fra alti e bassi di umore. Vi mostrerete insofferenti verso il lavoro e l’autorità in generale; la libertà è una cosa a cui non si può rinunciare. Incomprensioni in famiglia per questioni di poco conto. Nella coppia è necessario uno sforzo maggiore, per comprendere appieno i bisogni reciproci.

Pesci

Dovrete scegliere fra la strada vecchia e la nuova. Giove propizio dal segno del Toro, come un faro nella notte, vi da una mano a orientarvi e a raggiungere quello che fa per voi. Non trascurate i consigli preziosi di un amico, vi saranno utili per fare chiarezza e centrare un importante obiettivo. In ambito privato non c’è nulla di scontato e nulla d’impossibile.

Fonte immagine: Quique da Pixabay