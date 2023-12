Oroscopo 2024, tutte le previsioni per il segno della Bilancia

Un anno ricco di novità per il segno della Bilancia: tutte le previsioni dell'oroscopo annuale su amore, lavoro e fortuna.

Il 2024 sarà un anno ricco di novità, ma soprattutto di cambiamenti: ecco le previsioni di Paolo Fox a “I fatti vostri“ dell’oroscopo 2024 per il segno della Bilancia.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Il quadro astrale 2024

Diversi i transiti che caratterizzeranno il 2024, a partire da Giove che si troverà fisso in Toro fino a maggio per poi passare in Gemelli. Il tanto temuto Mercurio sarà retrogrado per ben tre volte, ma in questo 2024 la scena sarà interamente occupata da Plutone. Dopo 19 lunghi anni in Capricorno, durante i quali ha portato al crollo di quelle certezze che per diverso tempo hanno rappresentato sicurezza, Plutone passa in Acquario, dove trascorrerà i prossimi vent’anni.

Come sappiamo, Acquario è il segno della libertà e dell’evoluzione, per cui è probabile che questo transito inauguri una nuova era, fatta appunto di progressi e cambiamenti radicali, esattamente come avvenne per la Rivoluzione Francese.

Vediamo insieme le previsioni dell’oroscopo 2024 per il segno della Bilancia.

Amore, lavoro, fortuna: oroscopo 2024 per il segno della Bilancia

Fortuna

Cara Bilancia, è tempo di far sentire la voce perché questo sarà un anno senza pianeti contrari. I primi mesi saranno propedeutici, di preparazione alla seconda parte dell’anno che ti darà infinite soddisfazioni. Ci saranno belle occasioni tra maggio e luglio.

Amore

Dopo anni trascorsi dietro le quinte, costantemente focalizzata sugli altri, è arrivato il momento di pensare a te stessa e ritrovare un pizzico di egoismo. Per i sentimenti sarà un inizio anno poco interessante. Da giugno a settembre vivrai i mesi migliori, settembre vedrà Venere nel segno.

Lavoro

Al lavoro non potrai mettere mano a cambiamenti prima di giugno. Tra agosto e settembre ti chiederai se desideri cambiare aria: dopo aver costruito con fatica la tua autonomia, è il momento di essere maggiormente protagonisti.

Leggi anche l’oroscopo del giorno cliccando qui.

Immagine da Pixabay