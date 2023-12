Oroscopo 2024, tutte le previsioni per il segno del Sagittario

Un anno ricco di novità per il segno del Sagittario: tutte le previsioni dell'oroscopo annuale su amore, lavoro e fortuna

Il 2024 sarà un anno ricco di novità, ma soprattutto di cambiamenti: ecco le previsioni di Paolo Fox a “I fatti vostri“ dell’oroscopo 2024 per il segno del Sagittario.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Il quadro astrale 2024

Diversi i transiti che caratterizzeranno il 2024, a partire da Giove che si troverà fisso in Toro fino a maggio per poi passare in Gemelli. Il tanto temuto Mercurio sarà retrogrado per ben tre volte, ma in questo 2024 la scena sarà interamente occupata da Plutone. Dopo 19 lunghi anni in Capricorno, durante i quali ha portato al crollo di quelle certezze che per diverso tempo hanno rappresentato sicurezza, Plutone passa in Acquario, dove trascorrerà i prossimi vent’anni.

Come sappiamo, Acquario è il segno della libertà e dell’evoluzione, per cui è probabile che questo transito inauguri una nuova era, fatta appunto di progressi e cambiamenti radicali, esattamente come avvenne per la Rivoluzione Francese.

Vediamo insieme le previsioni dell’oroscopo 2024 per il segno del Sagittario.

Amore, lavoro, fortuna: oroscopo 2024 per il segno del Sagittario

Fortuna

Ottimismo, questa è la tua qualità migliore. Ci sono tante cose da rivedere e alcuni momenti di scontentezza. Le stelle saranno protette fino a maggio, per cui dopo l’estate ti consiglio di non fare passi più lunghi della gamba.

Amore

In amore attenzione se ci sono stati dubbi, se avete delle tensioni in coppia o se avete due storie in mente. La parte difficile arriverà tra giugno e agosto, perché ci sarà un calo che riguarda le relazioni, anche dal punto di vista fisico. Dovrete superare un piccolo fastidio.

Lavoro

Lavorativamente parlando, forse non è il caso di lasciare il certo per l’incerto, soprattutto dopo l’estate. I primi mesi dell’anno sono quelli che contano. L’inizio dell’anno sarà protetto, ma soprattutto dal punto di vista lavorativo il periodo da marzo a maggio sarà importante. È arrivato il momento di riconquistare una propria libertà, soprattutto economica.

Leggi anche l’oroscopo del giorno cliccando qui.

Immagine da Pixabay