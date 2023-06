Oroscopo di oggi, venerdì 23 giugno: giornata memorabile per la Vergine, Pesci timorosi

Oroscopo di oggi, venerdì 23 giugno 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni dello zodiaco: le indicazioni delle stelle.

Oroscopo di oggi, venerdì 23 giugno 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 23 giugno 2023: da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Venere nel segno amico del Leone vi permette di dare una svolta alla vostra vita a patto che siate pronti a lasciarvi andare e ad osare un po?. Il rischio di solito non vi spaventa quindi non avrete problemi a lanciarvi nelle avventure più particolari.

Toro

Con la Luna armonica in Vergine oggi sarete in grado di concentrarvi sulla vostra organizzazione e sulla vostra produttività. Sarete particolarmente attenti ai dettagli e alle piccole cose, il che vi permetterà di completare le vostre attività in modo efficiente e preciso.

Gemelli

Il sostegno che oggi vi darà la Luna in Leone sarà veramente importante. Svegliarsi con tanta voglia di fare e di vivere è il modo migliore per fare in modo che le cose prendano la piega desiderata. Sul lavoro avrete una buona opportunità per far carriera.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

La dolce e rassicurante presenza della Luna in Vergine vi aiuterà a riempire la vostra giornata di pensieri ottimisti e di emozioni positive. Il vostro stato d’animo sarà tranquillo e rilassato e questo permetterà ai sentimenti di scorrere con naturalezza.

Leone

Venere vi sorride dal vostro segno e vi trascina in un vortice di passione dal quale non riuscirete e non vorrete uscire. Gustatevi tutte le emozioni che vi attendono e non preoccupatevi troppo del futuro: il presente è qui e vi regala momenti di felicità.

Vergine

Che belle le giornate con la Luna nel segno! State per viverne una e vi renderete conto subito di quanto le vostre energie siano inesauribili e di come l’umore tenda verso l’alto. Approfittatene per dedicarvi a qualcosa che vi faccia veramente stare bene.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La giornata sarà frizzante e ricca di sorprese grazie alla benevola presenza dei pianeti nel segno amico del Leone. Un incontro inaspettato vi farà battere il cuore e sentirete le farfalle nello stomaco ma procedete coi piedi di piombo per non rischiare delusioni.

Scorpione

La Luna, oggi presente nel segno amico della Vergine, vi farà aguzzare l’ingegno e troverà delle soluzioni brillanti a problemi che vi sembravano insormontabili. Sarete lucidi, reattivi e molto concentrati, per la gioia anche dei vostri datori di lavoro.

Sagittario

Oggi siete veramente troppo nervosi e certi atteggiamenti non sono proprio adatti a voi. La quadratura della Luna in Vergine sicuramente sta alimentando alcuni dubbi che avevate già ma questo non è un buon motivo per aggredire le persone che vi stanno vicine.

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 23 giugno da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

La presenza di diversi pianeti in segni di Terra come il vostro vi aiutare a rimanere lucidi e determinati. Oggi la Luna armonica in Vergine sarà praticamente la vostra migliore amica e vi sosterrà in ogni momento di bisogno. In realtà non avrete poi molti bisogni perché tutto andrà liscio!

Acquario

Venere e Marte si trovano sempre in aspetto dissonante in Leone. Questi influssi disarmonici vi renderanno intransigenti su alcune questioni di principio. Le persone che vi stanno vicine non capiranno la vostra rigidità e la interpreteranno come mancanza di rispetto.

Pesci

La Luna, opposta dal segno della Vergine, ripropone antichi timori e paure. Ci sono fantasmi che tornano dal passato apposta per tormentarvi, e ripropongono conflitti e modelli di relazione ormai superati: è il momento di comprenderle e passare oltre.

Questo è l’oroscopo di oggi, 23 giugno. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay