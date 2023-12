Oroscopo del giorno del 3 dicembre: le previsioni segno per segno

Oroscopo di oggi, domenica 3 dicembre 2023: previsioni su amore, lavoro, fortuna e benessere per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo oggi, 3 dicembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Le stelle (favorevoli) vi suggeriscono di dedicare una fetta del vostro tempo alla creatività, dando libero sfogo al vostro talento artistico. Tirate fuori quel sogno che custodite gelosamente nel cassetto: presto potrebbe diventare realtà! Ogni tanto avete delle incertezze sulla vostra intesa affettiva, ma oggi potete senz’altro chiuderle fuori della porta e godervi una dolce intimità.

Toro

La Luna vi rema contro. Alcuni conflitti familiari che covano da tempo necessitano di decisioni importanti: sollecitate le persone coinvolte a prendere posizione! Se avete un’attività autonoma, correggere la tabella di marcia non è sintomo di debolezza, ma il segno che avete imparato a ‘fiutare’ l’aria e a capire come e quando agire. Ritagliatevi del tempo per voi stessi.

Gemelli

Prosegue un ottimo momento per i sentimenti: le persone che incontrate sono quasi sempre affascinate da voi. Tuttavia, dovete stare attenti a non legarvi a gente che non conoscete bene a fondo. Nel settore professionale saprete essere creativi, lungimiranti e astuti contemporaneamente, senza per altro perdere una virgola in termini di precisione e organizzazione.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Non è un momento molto produttivo, almeno sul piano materiale. Potreste, dunque, rendere un po’ meno sul lavoro, forse a causa della scarsa motivazione o di una perdita di interesse nei confronti di ciò che fate. In effetti, la mente spazia da altre parti, nell’amore e nei divertimenti: i vostri argomenti preferiti in questo periodo! Dormite di più. State leggeri a tavola.

Leone

Con il cielo odierno ai vostri piedi, non c’è impegno che non vi veda attivi e pronti a superare d’un balzo ogni ostacolo. Energia e ottimismo scendono in campo per darvi manforte e, con simili alleati… il successo è garantito! In campo amoroso tutto andrà alla grandissima. La vostra natura più profonda verrà stimolata a mostrarsi: metterete in campo tutte le strategie.

Vergine

Se avete delle preoccupazioni di tipo economico, potreste cominciare a rasserenarvi perché la vostra situazione è destinata a migliorare progressivamente. Non abbandonatevi però ai facili entusiasmi: almeno per ora dovrete sforzarvi di gestire il denaro con la dovuta avvedutezza. Nei confronti del partner o delle persone che desiderate conquistare siate pazienti.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Le stelle si allineano per regalarvi un giorno tranquillo. In campo professionale gli astri promettono soddisfazioni, ma vi chiedono anche un serio impegno; in effetti, è il momento di consolidare la vostra posizione portando a termine i lavori in corso. L’amore vi sorride e anche il campo finanziario è illuminato dalle stelle. Tanti gli inviti e le proposte per la serata.

Scorpione

Con la Luna nel decimo Campo puntate in alto e cercate l’appoggio di persone influenti che vi possono essere utili per arrivare a una completa realizzazione. Ci sono situazioni favorevoli che si presentano all’orizzonte e che possono portare a una maggiore stabilità in molti ambiti della vostra vita, a cominciare da quello finanziario. Vietato trascurare la salute e la persona amata.

Sagittario

E’ un giorno fortunato. La sorte vi mette sul piatto doni sontuosi, meritato premio per il vostro impegno; non accontentatevi, vi aspetta tutto quel che vi sarà dato e anche di più! Farete comunque faville anche in amore, visto che le attenzioni degli astri che ‘contano’ sono quasi tutti rivolti a voi. Se siete single, sognate ad occhi aperti, e i sogni diventeranno realtà.

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 3 dicembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

La Luna odierna vi gratifica con una supplementare sferzata di energia che voi, di certo, saprete incanalare correttamente. Se anelate a svolgere mansioni di maggior prestigio, non tiratevi indietro di fronte alle responsabilità che questo comporta. Il buonumore rilassa e semplifica la vita: cercate di rimanere allegri, a prescindere dalle situazioni. In ripresa il settore affettivo.

Acquario

La Luna transita nel segno del Leone e di colpo vi sentite sfasati: screzi con le persone più vicine portano a galla questioni irrisolte. Per non commettere errori irreparabili, non prendete decisioni avventate in nessun campo! Sul lavoro la grinta non vi manca e neanche la buona volontà, ma oggi le emozioni prendono il sopravvento e rischiate di farvi bloccare dall’ansia.

Pesci

Se le cose non vanno nella direzione che avevate immaginato, inutile forzare la mano; pensate piuttosto a come porre rimedio alla situazione. Qualcuno si sta attivando per soddisfare le vostre esigenze, guardate quindi al futuro con serenità ed ottimismo. Sì all’attività fisica o sportiva, che rimane il metodo migliore per scaricare lo stress accumulato durante l’orario di lavoro.

Fonte immagine: Quique da Pixabay