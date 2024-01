L’oroscopo del giorno di mercoledì 3 gennaio: ecco i segni più fortunati

Amore, lavoro, soldi: ecco cosa prevedono le Stelle per la terza giornata del nuovo anno.

Oroscopo di oggi, mercoledì 3 gennaio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 3 gennaio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Recuperato l’equilibrio, oggi al centro dell’attenzione ci saranno questioni economiche da gestire con molta attenzione. Dal momento che molte cose bollono in pentola, approfittate del silenzio degli astri e del giorno festivo per riflettere! Un’onesta ammissione dei vostri errori è il primo step da fare, se cercate una riconciliazione con la persona amata. Si richiede sincerità.

Toro

Il giorno è un po’ in salita. Per voi, tuttavia, non dovrebbe essere un problema affrontare gli impegni in calendario. Stanchezza e fatica si fanno sentire, i rapporti interpersonali richiedono attenzione. In campo amoroso siete distratti e con gli amici siete meno affiatati del solito. Niente colpi di testa, sfoderate un sorriso!

Gemelli

Gli astri pretendono da voi un atteggiamento più serio, più selettivo; siate certi che, sfrondando l’inutile, approderete a nuove consapevolezze. Dovete fare chiarezza, soprattutto dentro di voi; stabilite, quindi, gli obiettivi prioritari. Offrite di più se volete che anche il partner si lasci andare: potrebbe essere il momento di fare un passo avanti, di impegnarsi più seriamente.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Con l’aiuto della Luna in Scorpione, oggi è facile fare fronte agli ostacoli e superarli. A vostro favore motivazione, forza interiore e lucidità. Energia e ottimismo scendono in campo per darvi manforte: con simili alleati, il successo è garantito! Felicemente in coppia? Vi attende un giorno esaltante, come promettono Venere e Marte! Eccellente anche l’intesa sessuale.

Leone

La giornata, vostro malgrado, non è idilliaca, complice un cielo poco amico che fa di tutto per spazientirvi e provocarvi. In famiglia dovete affrontare, una volta per tutte, una situazione che ha provato tensioni e discussioni anche animate. Avete bisogno di recuperare le forze. Non imponetevi rigide tabelle di marcia, piuttosto assecondate i ritmi un po’ pigri del corpo.

Vergine

Luna e Marte nel terzo Campo imprimono forza ai vostri propositi. È la giornata giusta per viaggiare, comunicare, divertirvi, pianificare! Lo scambio amoroso si fa più caldo: in arrivo dichiarazioni e belle proposte, su cui vale la pena riflettere. Le stelle sostengono i vostri progetti e vi invitano ad attivarvi senza dare peso ai giudizi di chi non approva quello che fate.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Prendete in considerazione i vostri desideri, i vostri sogni; non c’è ragione perché almeno uno non si possa realizzare. L’ottimismo e la fiducia che possedete in questo momento saranno una forza straordinaria e vincente! La giornata vi trova alle prese con spese e bilanci di casa. Tranquilli, non preoccupatevi: se i conti non tornano, avete pronta la soluzione vincente.

Scorpione

Potete contare sull’appoggio della Luna, nel segno. Vi sentite allegri, vitali, dinamici, curiosi, vogliosi di fare esperienze nuove ed esaltanti: basterà il minimo sforzo per realizzare ciò che vi sta più a cuore. Alcuni si metteranno in viaggio, altri organizzeranno programmi serali divertenti con gli amici; altri ancora si dedicheranno con successo alle faccende amorose.

Sagittario

Non vi sono seri pericoli e potete affrontare le novità fidandovi che tutto andrà bene. Mettete, comunque, ordine attorno a voi, sia nelle relazioni che nelle questioni pratiche. Certi progetti, al momento, vanno abbandonati; eviterete così delusioni, sprechi di energia e di denaro! Dedicate del tempo al riposo, senza però rifiutare proposte di svago e di divertimento.

Oroscopo, previsioni di oggi mercoledì 3 gennaio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Armonia ed equilibrio interiore renderanno piacevoli gli incontri e le occasioni di contatto. Organizzate una rimpatriata con i vecchi amici: uno di loro saprà divertirvi e affascinare, tenendo banco con simpatia ed un carisma davvero speciale! La passionalità, oggi, vi farà vedere tutto più bello; inoltre la vostra energia fisica vi aiuterà ad affrontare con ottimismo ogni momento.

Acquario

Con buona volontà e tenacia cercate di far fronte ai vostri impegni, che sono fitti malgrado il periodo. Trovate il tempo per un po’ di relax! Rispondete con risolutezza ai contrattempi, senza lasciarvi scoraggiare dall’incertezza dell’esito. I peccati di gola possono costarvi cari: limitate gli eccessi alimentari e nutritevi in modo sano, prediligendo frutta, verdura e pesce.

Pesci

Con il sostegno della Luna, oggi non è difficile agire in maniera adeguata. I nervi sono saldi e la mente lucidissima! Vi capiterà di vivere esperienze capaci di arricchire i vostri orizzonti culturali, non fatevi sfuggire l’occasione. Single? Ci sono ottime possibilità che un amore nato per gioco diventi qualcosa di più. Non esitate troppo, fra breve potrebbe essere troppo tardi.

Fonte immagine: Quique da Pixabay