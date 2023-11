L’oroscopo del giorno, segno per segno: ecco i più fortunati del 30 novembre

Ecco le previsioni delle Stelle su amore, lavoro, soldi e benessere, segno per segno.

Oroscopo di oggi, giovedì 30 novembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 30 novembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

La giornata vi trova un po’ affannati. Urge escogitare uno stratagemma che vi permetta di distrarvi e fare quattro passi fuori dai problemi. La quadratura lunare interferisce sul vostro umore e causa contrasti con il partner e in famiglia. Momento critico per gli affari di cuore, se vi lasciate trascinare disordinatamente dalle emozioni, non riuscirete a risalire la corrente.

Toro

Vivace e socievole, la Luna nel terzo Campo. Novità e impegni sociali sono il tema dominante di questa giornata ricca di emozioni e sorprese! Un’occasione mondana, forse un vernissage, vi darà l’opportunità di conoscere persone che contano. Assistiti dalla dea bendata, non è escluso qualche colpo di fortuna; magari voi dategli una mano mettendoci tutto il vostro impegno.

Gemelli

Siete pieni di buoni propositi: vi ripromettete di fare questo e quello. Benissimo, perché i progetti non mancano e trovate anche gli strumenti necessari per tradurre in realtà i vostri propositi. Non vi mancano neppure le idee per elaborare nuovi progetti. Acquisti indovinati e vantaggiosi. Vita affettiva ricca e appagante, specie dal punto di vista della sicurezza.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

La Luna in transito nel segno alimenta il vostro entusiasmo, facilitando i contatti e proponendovi allettanti occasioni, sociali e di svago. Momento ideale per avanzare richieste o per proporre alle persone a voi care un progetto che vi sta molto a cuore: le vostre aspettative non saranno disattese. Innamorati? Felicemente in coppia? Vi sentirete come su una nuvoletta…

Leone

Se la giornata si prospetta “moscia”, la compagnia delle persone care saprà ravvivarla; amici e familiari sono un ottimo antidoto contro la noia. Può essere una buona giornata per analizzare ciò che ultimamente vi angustia o vi inquieta. Se siete in coppia, accogliete gli apporti offerti da nuove conoscenze: il rapporto ha bisogno di aria fresca per riacquistare brillantezza.

Vergine

Un amico vi aiuterà, impegnandosi con voi in un progetto o vi presenterà qualcuno che conosce le risposte ai vostri interrogativi. Nel pubblico come nel privato, concentrate le forze su nuove strategie e provate a rinnovarvi. L’intesa affettiva che scaturisce dallo scambio intellettuale sarà molto gradevole; fidatevi della ragione più che dell’istinto. Sorprese.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Dal Cancro la Luna, vi invia segnali poco concilianti che annunciano una giornata molto tesa e faticosa. Suscettibili come siete, rischiate di prendere fuoco come un cerino: vedete provocazioni ovunque. Umore grigio? Non statevene lì, soli e imbronciati, ad alimentarlo. Dedicatevi a qualche attività che possa distrarvi e risollevarvi.

Scorpione

Sono giornate di vincite e di rivincite. Gli appoggi planetari non mancano e vi permettono di prendervi finalmente delle belle soddisfazioni. Potete sbizzarrirvi nel seguire la vostra fantasia: oggi anche i castelli in aria avranno la loro utilità! Una apertissima Luna vi coinvolge in un tourbillon di feste, avvenimenti, incontri. Voi dovete solo sfoderare il vostro fascino!

Sagittario

Recupererete un po’ di leggerezza ed entusiasmo. Non rifiutate a priori la possibilità di apportare dei cambiamenti in una situazione delicata che crea, da qualche giorno, preoccupazione. Sistemate i bilanci, verificate le spese compiute di recente, pianificate eventuali pagamenti o acquisti. In amore, non coltivate paure o dubbi e apritevi con fiducia a chi vi vuole bene.

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 30 novembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Giornata impegnativa su vari fronti: la Luna fa a pugni con Venere; è il caso di tirare il freno a mano, tenere un profilo basso, evitare ogni motivo di tensione e scontro. Tirate anche i cordoni della borsa! Lievi disturbi di salute appaiono qua e là; anche se non gravi, sono comunque fastidiosi. Nei prossimi giorni tutto si risolverà, ma cercate di acquisire abitudini di vita più sane.

Acquario

Il vostro sesto campo è occupato oggi dalla Luna. Ci sono parecchie occasioni per dare una svolta interessante agli aspetti più concreti della vostra esistenza: non sottovalutate le piccole cose e mettete del vostro in tutto ciò che fate. Le persone che avete vicino vi dimostrano il loro affetto, dandovi qualcosa più del solito. Occupatevi del vostro corpo e del vostro aspetto.

Pesci

La vostra sensibilità sintonizza il vostro mondo interiore con quello delle persone vicine: vi sentite e agite così in armonia. Se siete single, siete un po’ sfuggenti e forse proprio per questo più seducenti… Se invece siete in coppia, lo spirito è lieve e giocoso. Trascorrete un bel pomeriggio con nuovi amici, sarà complice un’atmosfera creata da una bella musica.

Questo è l’oroscopo di oggi, 30 novembre. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay