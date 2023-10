Oroscopo del 31 ottobre 2023: ecco i segni più fortunati di Halloween

Amore, lavoro, fortuna e soldi: le previsioni del 31 ottobre segno per segno.

Oroscopo di oggi, martedì 31 ottobre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 31 ottobre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Avete la netta sensazione che sarà una buona giornata. Non vi sbagliate, la vostra pancia ha ragione: con la Luna in sestile che vi fa l’occhiolino metterete il turbo, mantenendo il vostro ritmo dinamico e migliorando l’efficienza. Il tutto senza smettere di sorridere e chiacchierando con tutti perché, parole sante, le relazioni interpersonali vengono prima di ogni successo.

Toro

La Luna nel secondo Campo, quello dei quattrini, guarda storto Nettuno e Saturno. Per farla breve, siete esposti a sviste imbarazzanti, a errori di valutazione in materia di affari, a disguidi nei rapporti privati e sociali. I sogni da realizzare sono tanti, però non fate passi avventati e prima di ogni acquisto mettetevi una mano… in tasca. Bene, per fortuna, l’amore.

Gemelli

È vero l’astro d’argento da poche ora transita nel vostro segno, come è vero anche altri cinque pianeti vi girano completamente le spalle. L’umore riprende quota e le opportunità non mancano, mentre le questioni in sospeso difficilmente troveranno soluzione. Tenete alta la guardia nelle questioni professionali, non pretendete la Luna dal partner e dalle persone vicine.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Intuizione, rigore logico e senso pratico. Con queste credenziali all’attivo saprete tagliare senza sforzo il traguardo! Di fronte a una scelta importante, operando con determinazione e serenità prenderete la decisione migliore. Oggi siete poco in forma. Dieta da mettere a punto: un regime restrittivo va bene per la linea, però forse dovreste variare l’alimentazione.

Leone

Giornata strana per la stragrande maggioranza di voi. In quanto a idee non siete secondi a nessuno, ma all’atto pratico, specie se non tutto riesce a perfezione, vi scoraggiate facilmente. Mettete in conto qualche intoppo sul lavoro! Il vostro ex si pente tardivamente dei suoi errori? Non fatevi intenerire! Le sue lacrime di coccodrillo hanno un amaro sapore di falsità.

Vergine

Amichevole fino a notte fonda e partecipe della vostra chiacchierata col partner, la Luna cambia registro solo al mattino, così ve la tenete girata per tutto il giorno. L’umore si colora di grigio e tutto appare rallentato rispetto ai giorni scorsi: anche ciò che di norma vi riesce naturale oggi sembra faticoso, con situazioni che minacciano di sfuggirvi di mano.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Il desiderio di libertà, di spazi aperti, di sciogliere i legami troppo stretti è il tema dominante di questo periodo. Volete essere padroni della vostra vita, ma dovete saper aspettare il momento giusto nel rispetto degli altri. Sul lavoro avete tutte le carte in regola per raggiungere traguardi notevoli. Single? Il posto vacante nel vostro cuore sarà quanto prima occupato.

Scorpione

Al lavoro non sono ancora risolte le tensioni con i colleghi. In amore cercate di mantenere il punto, ma ricordate che ci vuole un po’ di ragionevolezza. Per principio non chiedete mai aiuto, ma se qualcuno spontaneamente ve lo offre accettatelo. Partner ballerino come il vostro umore: comportamenti imprevedibili vi disorientano, ma a monte ci sono senz’altro delle ragioni.

Sagittario

Non è il momento migliore per sistemare questioni di ordine pratico e burocratico riguardanti la vostra attività. Meglio attendere stelle migliori! Se in casa ci sono incombenze da sbrigare, non più rinviabili, datevi da fare. Impegnati in mille faccende, avete sempre meno tempo per la persona amata. Prendetevi una serata di libertà e dedicatele qualche attenzione in più!

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 31 ottobre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

La Luna, da oggi in Gemelli, passa in orbita indifferente. Vi toccherà sbrigarvela da soli! Sul fronte professionale ponete in evidenza le vostre qualità, notevoli per quanto riguarda organizzazione e serietà. Anche se la storia d’amore è appena agli inizi, il cuore vi dice che avete fatto bingo! Senza ombra di dubbio è la persona giusta con cui dividere la vita.

Acquario

Vi svegliate di soprassalto felici di constatare che quelle immagini che tanto vi turbavano erano solo un sogno… Cambiata la Luna, dalla quadratura in trigono, vi sentite raggianti, energici e padroni di voi stessi. Le esigenze del partner finiscono al secondo posto, dopo quelle aziendali: il vostro coinvolgimento è forte e intenso, e stasera lo dimostrerete con i fatti.

Pesci

Vita privata e familiare nel mirino di astri negativi. Il fatto che persone e situazioni si rivelino diverse da come le avevate immaginate è spiazzante. Superate l’iniziale disorientamento, raccogliete le idee e riorganizzatevi nel modo migliore! Tisane calmanti e purificanti per l’apparato digerente: ottima la malva per alleviare i bruciori di stomaco e l’anice per il gonfiore.

