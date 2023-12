Oroscopo del 28 dicembre 2023, ecco i segni più fortunati del giorno

Previsioni su amore, lavoro, fortuna e soldi segno per segno, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, giovedì 28 dicembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 28 dicembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Inutile far finta di nulla, questa non è la vostra giornata. Qualcuno non è sincero con voi e non c’è nulla che vi irriti tanto quanto sapere che la vostra fiducia è mal riposta! Buon momento per riconsiderare ciò che è successo in passato e apportare, eventualmente, alcune modifiche per migliorare abitudini, rapporti di coppia e di amicizia. Ritagliatevi del tempo per voi stessi.

Toro

Con la Luna in Cancro, potete osare di tutto oggi: la fortuna è dalla vostra parte in ogni situazione, anche la più improbabile… Amplierete la cerchia delle vostre amicizie, vi divertirete e se siete in coppia, vivrete forti e piacevoli emozioni. Se siete single, confidate nel brivido caldo dell’avventura. Balli, cinema, spettacoli, concerti, animeranno la serata di molti di voi.

Gemelli

Pur non avendo particolari problemi di denaro, sarà il caso di riordinare il bilancio di casa, come suggerisce la Luna nel secondo campo. Se c’è una buona intesa con la persona amata potrete consolidare ulteriormente il rapporto, esternando i lati migliori della vostra natura, manifestando un fascino sottile e intrigante. Praticate regolarmente lo sport preferito.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Non è esente da complicazioni il passaggio della Luna nel segno: la mancanza di orientamento rischia di minacciare la tranquillità emotiva. Mantenete l’equilibrio e non fatevi fuorviare da ricordi dolorosi o esperienze negative del passato! Il vostro fascino attrae come una calamita. Attenti però a non prendere abbagli, selezionate bene le persone da frequentare.

Leone

Se la giornata non offre programmi esaltanti e la mente è affaticata, dedicatevi alle occupazioni casalinghe, anche se in serata il divertimento non deve mancare. Dedicate tempo, attenzioni alla persona amata e ricordate che fiducia e confidenza sono alla base di un rapporto di coppia sereno. Giorno perfetto per fare del movimento fisico, occuparvi del vostro corpo.

Vergine

Alcune circostanze favorevoli forniscono la soluzione a grandi problemi o a questioni che vi stanno a cuore. In questo momento, oltre all’intuito (stimolato come non mai), potete contare su idee acutissime e spirito costruttivo. In un incontro che ritenete importante, baderete al sodo, mostrandovi al meglio delle possibilità. Dolcezze e coccole in amore. Esplorazioni.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Umore sotto le scarpe e maretta nei rapporti, con le dissonanze di Mercurio e della Luna: le vostre esigenze, oggi, non s’incontrano con quelle degli altri. Cercate un compromesso. Possibili screzi con il partner e con gli amici per un programma last minute che a voi è poco gradito. Ritagliatevi del tempo da dedicare allo sport: sgranchite le gambe con una bella pedalata.

Scorpione

Strepitoso questo giorno con la Luna in Cancro, in aspetto di trigono. Consente di viaggiare, raggiungere persone lontane, divertirvi come i pazzi con gli amici, realizzare un desiderio tenuto a lungo nel cassetto! Sprigionerete un fascino sottile che attirerà a voi la simpatia e l’interesse delle persone che incontrerete. Splendida l’intesa con la persona amata.

Sagittario

Non esaltante, ma comunque serena, la giornata vi vedrà impegnati a smaltire una serie di incombenze familiari. Saturno, ma anche le festività, vi hanno impegnato più del dovuto! Non lasciatevi vincere dalla pigrizia. Rinunciate a “divano, televisione, Twitter e Facebook” in favore di una serata diversa: non ve ne pentirete! Belle novità in amore e nella vita di coppia.

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 28 dicembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Chiaro che non siete in giornata, con la Luna di passaggio in Cancro. Dovrete evitare le situazioni incerte, ambigue, che potrebbero portare noie: occhio, quindi, perché le trascuratezze potrebbero farvi perdere tempo prezioso! Inutile rimandare un dialogo difficile col partner, perché col passare del tempo la situazione tenderà a ingarbugliarsi ulteriormente.

Acquario

Pur senza essere eccezionale, questo giorno si annuncia abbastanza scorrevole e sereno; nessuna grande opportunità ma comunque la possibilità di riprendere fiato e di mettere un po’ di ordine nelle vostre faccende. La Luna transita nel sesto Campo: vi dà l’opportunità di ricaricare le batterie ma anche di fare chiarezza nel rapporto di coppia storico. Imprevisti. Bugie.

Pesci

Migliora di molto l’umore, grazie a magnifici transiti planetari, a notizie che vi riempiranno il cuore di gioia e a tante piccole cose che piano piano vanno a posto. La serata propone per la maggior parte di voi una bella serenità interiore che potrà tradursi in tranquillità e sicurezza sentimentale. Venere ancora amica, vi spinge a manifestare i vostri sentimenti a chi vi piace.

Fonte immagine: Quique da Pixabay