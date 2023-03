Oroscopo del giorno, i segni fortunati di domenica 26 marzo 2023

Oroscopo di oggi, domenica 26 marzo 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, domenica 26 marzo 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 26 marzo 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete ggi

Sarà prodigo di doni questo giorno, grazie a una serie di posizioni planetarie davvero favorevoli: non avrete problemi ad ottenere le attenzioni e i favori che desiderate. Nel lavoro indirizzate le vostre idee e le vostre energie verso obiettivi precisi perché potreste compiere vistosi passi in avanti. Single? Vi attendono incontri suscettibili di sviluppi sotto il profilo sentimentale.

Toro

Sarete brillanti, dinamici, propositivi. Questo giorno sarà positivo e interessante per tutti, particolarmente vivace poi per coloro che sono autonomi nella professione: fantasia, inventiva, infatti, vi permetteranno di prendere iniziative decisamente intelligenti, che potranno avere piacevoli risvolti sotto il profilo economico. Per quanto riguarda l’amore, darete il meglio di voi.

Gemelli

La Luna nel segno vi rende protagonisti assoluti della scena zodiacale. Saprete riconoscere su chi puntare per ottenere valide alleanze, quali aspetti di una situazione privilegiare per ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo. Sesso, amore, divertimento saranno gli ingredienti della serata che vi vedrà proiettati a tutta birra verso le più svariate proposte ed esperienze.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

È possibile che questo giorno vi veda alle prese con problemi di stanchezza e di demotivazione che rendono difficile concentrarsi sul lavoro. Rimandate qualche impegno! Evitate anche gli sforzi improvvisi che potrebbero provocare un qualche risentimento muscolare. La vita affettiva ha momenti di insofferenza; forse l’insoddisfazione dipende da voi più che dal partner.

Leone

Darete il meglio di voi stessi anche nelle condizioni più svantaggiose: con decisione e vigore saprete superare più che brillantemente qualsiasi ostacolo. Nell’ambito della coppia tutto sembra andare per il meglio; per chi sta vivendo una storia d’amore importante tutto è possibile… Leggete i messaggini in arrivo sul telefonino, accettate un invito per un evento mondano.

Vergine

Se si tratta di lavoro, dovrete accettare qualche cambiamento, forse qualche spostamento; i vantaggi comunque saranno innegabili, anche se dovrete rinunciare a un programma. Parliamo d’amore: puntate molto sull’intesa erotica, se una qualche nuvola sta attraversando in questo momento il vostro rapporto di coppia. Riposate, staccate la spina, lo stress è in agguato.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Affascinanti, brillanti in piena forma, non vi sarà certo difficile mettervi in mostra, rendervi simpatici, fare conquiste a destra e a manca: con la Luna in ottimo aspetto al segno, riscoprirete il piacere della conquista anche se non siete più giovani. Chi è felicemente in coppia organizzerà una serata romantica in un luogo molto affascinante. Fantastici i programmi serali.

Scorpione

Affari e lavoro non sono un problema, avete di fronte un periodo piuttosto buono. Non distraetevi, però, seguite con attenzione le nuove trattative da impostare e mettete sempre ‘nero su bianco’. In amore, la trasgressione e il desiderio di novità, potrebbero distrarvi dal rapporto di coppia e complicare il ménage. Attenti, Venere e Plutone vi guardano di traverso!

Sagittario

Un buon consiglio: non pretendete troppo e concedevi qualche pausa, magari in buona compagnia. Se la giornata si accompagnerà a qualche ritardo, intralci burocratici o fastidi di vario genere non lasciatevi prendere dall’irritazione: la suscettibilità certo non vi aiuterà a rimettere in marcia le situazioni! Uno screzio nella vita di coppia sarà superato col buon senso.

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 26 marzo da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Sarà una giornata invidiabile per molti di voi, almeno sotto il profilo professionale: si creeranno condizioni estremamente favorevoli al vostro successo personale grazie a Saturno e alla Luna in segni strategici. Venere, invece, suggerisce maliziosamente che è ora di cambiare le regole, di uscire dal grigio di ciò che è antiquato e scontato nel rapporto di coppia.

Acquario

Ottimo giorno. Le cose sembrano muoversi per il verso giusto e portare novità. Molto bene anche il lavoro, la realizzazione professionale e il successo sociale: idee, intuizioni, lampi di genio improvvisi potrebbero darvi l’occasione giusta per ben figurare o per portare a termine un’iniziativa personale di cui avrete il merito. Serata invidiabile per quanto riguarda l’amore.

Pesci

Il giorno vi darà qualche grattacapo: mantenete il morale alto e mettete più convinzione in quello che fate. L’umore discontinuo di questo giorno potrebbe accompagnarsi a una forma non brillantissima e a una certa stanchezza; fate vita regolare e un po’ di movimento fisico, dormite qualche ora in più e alimentatevi in modo sano; limitate gli alcolici e il numero delle sigarette.