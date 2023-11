Oroscopo del giorno, i segni fortunati di domenica 26 novembre 2023

Oroscopo di oggi, domenica 26 novembre 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, domenica 26 novembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 26 novembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Venere in Bilancia vi disturba un po’, vi rende irritabili e affaticati. Ma la Luna odierna, nel solido e produttivo segno del Toro, viene in vostro soccorso e vi guida verso percorsi più sicuri e agevoli. Con il minimo sforzo potrete riportare in equilibrio la vostra economia, penalizzata da qualche tempo da tempo da tante spese. Cena con ospiti, oppure invitati a casa di amici.

Toro

Le circostanze affettive e lavorative prenderanno la piega giusta, grazie ai favori della Luna nel segno. La situazione economica promette bene; vi potrete concedere finalmente, anche senza esagerare, uno sfizio piacevole e finora proibito. L’intesa con il partner si farà ancora più profonda: anche le esigenze della carne avranno di che essere ampiamente soddisfatte.

Gemelli

Con Saturno ostile, niente salti nel buio, niente improvvisazioni: rispettate la necessità di ancorarvi alle vostre sicurezze. Ricordate che sono i pensieri di oggi che danno forma al vostro futuro, dunque, siate più ottimisti! Le energie, in questi giorni, lasciano un po’ a desiderare; potreste riequilibrarle con attività rilassanti come la lettura di un libro, l’ascolto di musica…

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Il cielo sopra di voi vi regala un mix straordinario che alimenterà la fiducia in voi stessi e nelle vostre convinzioni. Se avvertite che dentro di voi c’è la risposta giusta ai quesiti che vi ponete, fatela emergere! Le coppie faranno bene a eliminare ogni ambiguità nella relazione. Se siete single, date via libera a chi punta a risvegliare la vostra gioia di vivere!

Leone

Con Mercurio in Sagittario scriverete finalmente quella lettera d’amore che segnerà la vostra vita affettiva. Una volta tanto, lasciate da parte la tastiera, prendete carta e penna per dichiarare i vostri sentimenti! Tenete un profilo basso, se avete un’attività autonoma: un vostro errore oppure un imprevisto vi costringerà a rivedere una trattativa che avevate dato per certa.

Vergine

Cose nuove da non sottovalutare. Gli influssi di Plutone amico e della Luna si fanno sentire, assecondate le trasformazioni che stanno provocando nella vostra vita. Accogliete senza esitazioni i cambiamenti nel lavoro come nella sfera privata! Date all’amore e al rapporto di coppia tutta l’importanza che ha e che merita di avere, non lesinate attenzioni alla persona amata.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Grazie a capacità, lucidità mentale ed estro, riuscirete a rigirare molte situazioni problematiche a vostro favore. Non lasciatevi sviare da qualcuno che incrociate sul vostro cammino, perdereste soltanto tempo prezioso. Se si tratta di lavoro, vivete in uno stato di grazia che non capita spesso: approfittate del momento favorevole per dare stabilità e spessore ai vostri obiettivi.

Scorpione

Con la Luna in Toro che vi fa lo sgambetto, non potete pretendere di dire sempre quello che vi gira per la testa senza pensare alle conseguenze. Siate sereni! Qualche problema all’orizzonte? Non fatevi prendere dai timori. Con impegno, prontezza di spirito e un pizzico di furbizia, li azzererete! Cercate di dormire a sufficienza, anche l’attività mentale ne risulterà favorita.

Sagittario

Se si parla di lavoro, le carte sparse sulla scrivania sono molte e non sapete bene quale grana affrontare per prima; lasciate allora fare tutto al caso. Avrete voglia di stare in mezzo alla gente, di incontrare gli amici e di fare nuove conoscenze; vi impegnerete, quindi, in prima persona per organizzare programmi divertenti per la serata. Occupatevi del fisico e del vostro aspetto.

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 26 novembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Parecchi di voi potranno impostare programmi e strategie da sviluppare in un prossimo futuro; vi verranno idee brillanti e avrete l’occasione di conoscere chi vi darà suggerimenti molto interessanti. Buon giorno anche dal punto di vista sentimentale: avrete voglia di dialogare col partner, di stuzzicarlo, insomma di giocare anche se la vostra età non è più verde.

Acquario

Tra le grinfie della Luna in Toro, la giornata si annuncia difficile, soprattutto per i rapporti. Fuggire non serve a niente, se non a rimandare un problema di fondo: cercate piuttosto di capire qual è, e come fare per risolverlo. Apparite stanchi e stressati, potrebbe essere una buona idea ritagliarvi qualche momento di relax e staccare mentalmente dai vostri numerosi impegni.

Pesci

Il transito della Luna in Toro è un’iniezione di fiducia che vi conferisce smalto e carisma: sarete ottimisti, riscuoterete brillanti successi nel lavoro e nel sociale. In netta ripresa il settore affettivo; un incendio di emozioni infiamma il cuore e insinua un irresistibile bisogno di amore! Evitate i cibi ipercalorici che arrotondano la silhouette, migliorate il vostro benessere.