Oroscopo del giorno, i segni fortunati di domenica 30 luglio 2023

Oroscopo di oggi, domenica 30 luglio 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo oggi, 30 luglio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Se oggi sperate di venire a patti con qualcuno sappiate che la vostra speranza potrebbe essere vana, a causa della dissonanza della Luna in Capricorno. Gli influssi dissonanti faranno in modo che ognuno mantenga la sua posizione e non riesca a comprendere quella dell’altro.

Toro

La Luna si trova nel segno amico del Capricorno e vi invita a dedicare più tempo all’amore e alle emozioni. La vita familiare si fa più invitante, a tal punto che preferirete trascorrere del tempo in casa piuttosto che uscire a cercare il divertimento all’esterno.

Gemelli

La quadratura di Mercurio nel segno della Vergine aumenta la possibilità di conflitti tra voi e le persone che vi circondano. Troppo nervosismo vi impedisce di esprimervi come vorreste e le parole che userete non saranno del tutto corrispondenti alle vostre emozioni.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Scegliere per voi non è mai facile e quando vi si profila davanti la necessità di una decisione andate velocemente in panico. A maggior ragione sarete tesi e nervosi oggi, a causa della presenza della Luna in aspetto di quadratura nel segno del Capricorno.

Leone

L’estate è una stagione a voi congeniale e del resto è quella in cui siete nati. La natura arde e voi la seguite a ruota. Venere si trova nel vostro segno e le situazioni intorno a voi si dinamizzano. Non avrete di certo l’imbarazzo della scelta su come passare la serata.

Vergine

La serietà e la disciplina sono per voi dei valori importanti e la presenza della Luna in Capricorno oggi li renderà ancora più validi e necessari. Non potete però pretendere che siano dei valori condivisi da tutti, quindi non rimaneteci male se gli altri non sono come voi!

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Situazione variabile a causa della quadratura della Luna in Capricorno. I viaggi potrebbero riservarvi delle spiacevoli sorprese. Inconvenienti relativi alle spese o agli itinerari saranno da tenere sotto controllo se vorrete godervi la vostra sospirata vacanza.

Scorpione

L’amore vince sempre sulle perplessità e sulle ambiguità e a convincervi di questo oggi accorrerà la Luna armonica in Capricorno che progressivamente vi regalerà conferme sentimentali importanti. Molte delle vostre domande troveranno finalmente risposta.

Sagittario

Vivete alla giornata le cose belle che vi capitano: siete in un momento di grazia e il fatto di non avere aspettative particolari vi permette di gustarvi al meglio ogni piccola emozione. Oggi, con il Sole e Venere in Leone tutte le ciambelle vi riusciranno col buco!

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 30 luglio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Il cuore ha delle ragioni che la ragione non conosce, si sa. La Luna presente oggi nel vostro segno vorrà ricordarvelo. Se in questo momento il vostro cuore batte forte per una certa persone state pur certi che c’è un motivo davvero molto importante sotto.

Acquario

Non c’è molta chiarezza in questo momento nella vostra vita sentimentale. A rendervi le cose ancora più complicate interviene l’opposizione di Venere in Leone che tra desiderio di libertà e bisogno di fuga non vi predispone di certo ad una stabilità affettiva.

Pesci

La Luna in buon aspetto nel segno del Capricorno lenisce le vostre ferite e porta quella serenità familiare di cui avete un enorme bisogno. Soprattutto vi aiuta a mettere i piedi per terra, e a non credere che tutte le difficoltà siano per forza eterne.