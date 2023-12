Oroscopo del giorno, i segni fortunati di domenica 31 dicembre 2023

Oroscopo di oggi, domenica 31 dicembre 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, domenica 31 dicembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 31 dicembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Potete inserire il pilota automatico, perché tutto andrà bene. Le realizzazioni ottenute con il tenace lavoro che vi caratterizza terranno alto il morale e vi riempiranno di soddisfazione. In amore avrete una sorpresa dopo l’altra: simpatici e affascinanti, farete una splendida conquista oppure saprete rendere spumeggiante anche il rapporto affettivo più stanco e datato.

Toro

Quando vi fate cogliere dal pessimismo, riuscite a rendere drammatiche anche situazioni che, in realtà, non sono poi così gravi e preoccupanti. Su col morale! Uscite, distraetevi, non restate da soli in questo ultimo giorno dell’anno e regalatevi un giorno di spensierata allegria. Cercate di decifrare le intenzioni di una persona conosciuta recentemente e che vi ha particolarmente affascinato.

Gemelli

Per sfruttare l’aspetto positivo delle combinazioni astrali pensate e agite in piena libertà: non lasciatevi scoraggiare se la quadratura di Saturno continua a recarvi disturbo. Parliamo d’amore. Stare con la persona del cuore sarà un piacere che in questo giorno risulterà più intenso del solito. Rivedete i rapporti mediocri mantenuti in piedi solo per paura della solitudine.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Cari amici del Cancro, le stelle insistono nel suggerirvi di mettere mano ai cambiamenti e vi forniscono tutti i mezzi necessari per farlo, ma voi resistete, pervasi dal timore di non poter tornare sui vostri passi in caso di errore. Niente paura, la vostra buona stella vi protegge! Nel nuovo anno, potrete perfezionare i risultati ottenuti finora.

Leone

La Luna nel segno vi regala grande entusiasmo, voglia di divertirvi e una sensibilità davvero straordinaria. Potrete soddisfare molte delle vostre ambizioni; muovetevi però con ordine, per rendere inattaccabili i vostri progetti. Potrete anche capire con facilità i sentimenti degli altri, primi tra tutti quelli della persona amata. Brillanti risultati nello sport. Iniziative vincenti.

Vergine

Giornata poco esaltante. Nel lavoro, non aggirate eventuali ostacoli, ma affrontateli di petto e non lasciatevi intimorire dall’ostilità di qualcuno che tenta di mettervi il bastone tra le ruote. In campo affettivo, non fatevi prendere da pensieri negativi, timori e dubbi se non arriva il messaggino o la telefonata della persona amata. State leggeri a tavola e cercate di divertirvi in serata.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

È arrivato il momento di spiegare le ali, di mettere a frutto fantasia, intelligenza e intuito, per migliorare e rinnovare tutto ciò che non vi soddisfa. Una proposta, un invito last minute per la serata? Pensateci due volte prima di rifiutare. Potrebbe capitarvi un’avventura da leccarsi i baffi, magari di breve durata, ma sufficiente per rassicurarvi che il fascino è ancora inossidabile.

Scorpione

Il partner o i vostri familiari potrebbero chiedervi se questa mattina vi siete svegliati con la Luna di traverso. Rispondetegli pure di sì! L’umore non sarà dei migliori, ma fate attenzione a non esagerare con le vostre intemperanze, o finirete per trascorrere la giornata da soli. Mantenete uno spirito positivo di fronte alle contrarietà: è la strategia che vi assicura la vittoria.

Sagittario

L’atmosfera planetaria è decisamente positiva per il vostro segno, tanto da avere le sensazione che le cose stiano andando finalmente per il verso giusto. Merito del passaggio lunare in Leone che vi consente di togliere molte castagne dal fuoco e finire in bellezza l’anno: troverete soluzioni a problemi, riallaccerete dialogo e intesa con la persona amata.

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 31 dicembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Ricominciare: questa è la parola d’ordine del giorno e per il nuovo anno. Non dovete fare nessuna fatica, basterà lasciarsi sospingere dall’onda e avrete tutto quello che vi spetta! Potrete concludere le iniziative già intraprese, portare a termine in modo positivo gli impegni in calendario. L’amore con il partner di sempre sarà fantasia, scambio, gioia di stare insieme e generosità.

Acquario

Ultima giornata dell’anno un po’ tortuosa. Non date ascolto a piccoli malanni stagionali, e non drammatizzate eventuali bisticci in amore. Sono tutti contrattempi passeggeri, mentre la situazione generale si mantiene promettente. Staccate la spina, rimandate qualche impegno e dedicate più tempo che potete al riposo. Cogliete i suggerimenti dell’intuito.

Pesci

La Luna nel sesto Campo astrologico, suggerisce di fare una salutare sosta e pensare un po’ al vostro benessere psicofisico. Se ne sentite la necessità prendetevi un po’ di tempo per voi. Per quanto riguarda il look apportate qualche modifica senza però strafare; sport, movimento fisico e un’alimentazione adeguata alla stagione aiutano a mantenervi in linea.