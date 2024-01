Oroscopo del giorno, i segni fortunati di domenica 7 gennaio 2024

Oroscopo di oggi, domenica 7 gennaio 2024, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, domenica 7 gennaio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 7 gennaio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

C’è tutto un mondo dentro di voi, che aspetta solo di essere analizzato: dai ricordi agli affetti, fino alle paure e ai desideri segreti. Sogni e sensazioni raccontano cose che la mente razionale non sa o non vuole recepire: ascoltateli. Se si tratta di lavoro, avrete la possibilità di mettere in mostra le vostre doti migliori, se avete l’ambizione di ricoprire un ruolo di primo piano.

Toro

La Luna in Scorpione fa luce sul rapporto di coppia: forse non parlate abbastanza ma, complice il sestile di Giove, in gruppo vi divertite da matti. Tenete la mente impegnata, formulate progetti e organizzate al meglio la vostra agenda degli appuntamenti. Evitate i luoghi inquinati, gli ambienti affollati e non abusate dei farmaci; per un banale fastidio, ricorrete alle terapie naturali.

Gemelli

La Luna parla di lavoro, ma l’opposizione di Mercurio mette luce sui valori della comunicazione e del rapporto interpersonale. Nei vostri pensieri c’è soprattutto l’amicizia e, come dice il proverbio, ‘chi trova un amico trova un tesoro’. Gli amici rivestono un ruolo fondamentale, cercate quindi di non rovinare qualche rapporto per futili discussioni.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Giornata fortunata, con la Luna e Giove in posizione favorevole: agevoleranno i vostri interessi sia nel pubblico che nel privato. Giornata di acquisti, ma anche di affari e investimenti, sempre con lo sguardo rivolto all’estero e alle opportunità del momento. Più sereni e appagati, in amore, smettete di sognare principi e principesse e vi godete il calore e l’affetto dei vostri cari.

Leone

La Luna vi vorrebbe più casalinghi e pantofolai, ma voi, figli del vento, stuzzicati oggi da Mercurio e Venere, vi fate promotori di ben altri progetti. Con voi tanti amici eclettici e divertenti, tra nuovi acquisti conosciuti on line e vecchie conoscenze. Situazione paradossale, stanchissimi a casa e pimpantissimi in viaggio: o vi annoia la vostra vita o le persone che avete accanto…

Vergine

La Luna, amica, in Scorpione vi regala la stabilità emotiva necessaria per gustare la giornata senza troppe ansie o poco fruttuose fughe nella fantasia. L’unione fa la forza, dalle attività associative potrete aspettarvi notevoli vantaggi economici. Armonia in coppia, serenità con gli amici: se il cuore è libero, guardate innanzitutto tra loro, qualcuno non ha occhi che per voi.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Focus su finanze e lavoro, così vuole la Luna nel secondo Campo. Pensiero e azione viaggiano nella stessa direzione. In vista della creazione di un team di studio o di ricerca, cominciate con il discutere gli intenti! Per quanto riguarda l’amore, la coppia è unita da interessi comuni. Anche nelle relazioni a distanza l’intesa tiene, rafforzata dalla prospettiva di un viaggio imminente.

Scorpione

In sestile a Marte, la Luna nel segno vi restituisce intatte le vostre certezze. L’impegno non vi spaventa, tanto più che si ventila l’ipotesi di un avanzamento di carriera o di un congruo aumento di stipendio… Nei rapporti con gli altri darete il meglio di voi: disponibilità, ottimismo e buonsenso. Scambi piacevolissimi con l’ambiente in cui vivete; serenità, generosità e fortuna.

Sagittario

Luna silenziosa oggi, nel dodicesimo Campo. Curate l’aspetto fisico e iniziate una dieta oppure una terapia naturale. Nel settore professionale un cambiamento è più che probabile: non abbiate timore, potrebbe offrirvi insperate possibilità. Un velo di romanticismo avvolgerà la sfera affettiva della maggior parte di voi, appoggiata da Venere da pochi giorni nel vostro segno.

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 7 gennaio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

In qualsiasi ambiente vi muoverete, utilizzerete tutta la vostra sensibilità per rendere più piacevoli gli incontri e la comunicazione con gli altri. Luna e Giove vi aiutano a crearvi una rete di rapporti positivi e utili anche per il lavoro. Buone opportunità, per molti, per incrementare le entrate. Vita affettiva e sessuale pienamente soddisfacente e ricca di gradevoli sfumature.

Acquario

La Luna in quadratura guasta un po’ il vostro umore odierno. Ambizioni esagerate forse, ma niente di più. Siete brillanti e pieni di risorse, grazie a Mercurio in aspetto armonico. Per farla breve riuscirete a far fronte a tutti i vostri impegni e a cavarvela in modo brillante in qualunque circostanza. Lasciate perdere uno stupido pettegolezzo.

Pesci

Bellissimo trigono di Acqua, quello che collega oggi il vostro segno con la Luna in Scorpione La fortuna vi protegge, specie se vi recherete in luogo lontano: viaggiare vi piace, vi rilassa e vi dà nuovi input, anche se le ispirazioni che ne derivano non saranno subito realizzabili. Una vita mondana più intensa potrebbe far nascere dei rapporti interessanti con le nuove conoscenze.