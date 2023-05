Oroscopo del giorno, i segni fortunati di domenica 7 maggio 2023

Oroscopo di oggi, domenica 7 maggio 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, domenica 7 maggio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 7 maggio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Vi piacerà questa domenica, allegra, divertente, sponsorizzata dalla Luna in non campo, quello del lontano, della cultura, dei viaggi. Un’aria di novità vi porta a smuovervi, spostarvi, far rinascere quelle curiosità che è una delle vostre caratteristiche. Dopo Marte, oggi anche Venere passa in Cancro. In coppia vi sentite oppressi dalla gelosia, o dalle abitudini del partner.

Toro

Sia la Luna oggi in ottavo campo che Venere in terzo, finalmente creano un clima astrale completamente diverso, di cui beneficia la relazione con la persona amata. Questo facilita l’amore perché interviene una nuova disponibilità da parte di entrambi, grazie alla quale vivete una dinamica spensierata, leggera, e perfino un po’ frivola, che ogni tanto fa davvero bene.

Gemelli

Tra successi ed esaltazioni fate attenzione a non inseguire banali relazioni perdendo di vista quelle invece importanti. Le stelle, non tutte ben allineate al segno (Luna e Saturno) danno l’imbeccata a rinnovamenti interni e distrazioni amorose all’esterno. Qualcuno sa come rimettervi in riga! Buone nel complesso le energie. Per alcuni problemi nella sfera alimentare.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Iniziare la domenica con Marte e Venere nel vostro segno, vuol dire spiccare il volo… Siete i protagonisti della scena zodiacale per quanto riguarda le vicende amorose! Siete in coppia? Andrete d’amore d’accordo con il partner perché capirete che è meglio abbracciarvi e corteggiarvi, che non puntualizzare. Praticate lo sport preferito, giocate con i vostri figli, con Fido.

Leone

La Luna in trigono annuncia una domenica serena e piacevole, caratterizzata da una maggiore disponibilità a condividere momenti di socialità che vi permettono di svagarvi e distrarvi dalla routine. Anche perché gli impegni lavorativi ultimamente hanno preso più spazio nella vostra vita e voi che siete Leone avete bisogno di sentirvi liberi. Salute e sfera amorosa nelle retrovie.

Vergine

La configurazione astrale di oggi vi invita a dedicare alcuni momenti della giornata alla messa a punto di alcune questioni legate alla casa o alla famiglia, in modo da togliervi di dosso il peso di pensieri che potrebbero risultare ingombranti. Pur avendo buoni transiti sul fronte amoroso, avete voglia di isolarvi,di starvene per conto vostro. Problemi di sonno.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Che fregatura ritrovarsi Venere e Marte allo zenit, in quadratura, in questa domenica caratterizzata dalla Luna in Sagittario. Da un lato non manca la voglia di vedere gli amici e trascorrerla in buona compagnia, magari scelta con cura. Dall’altra vivete sentimenti contrastanti, in qualche caso dovuti a situazioni esterne che interferiscono con la serenità di coppia. Rilassatevi.

Scorpione

Luna in secondo Campo quadrata a Saturno. In altre parole, il denaro gioca una partita importante in questo giorno festivo, perché uscirà in quantità dalle vostre tasche o perché le spese programmate nei prossimi giorni sono già motivo di preoccupazione. Bene, benissimo il fronte amoroso, qualunque sia la vostra situazione. Ciò che desiderate sta diventando realtà…

Sagittario

Ottime previsioni per oggi e domani! Vivaci e brillanti emergete nella vostra cerchia di amici per originalità e simpatia, che sanno catturare l’affetto di tutti. Per alcuni potrebbe verificarsi la sospirata realizzazione di un vostro sogno, di un vostro progetto. Alcune relazioni sentimentali nascondono qualcosa di molto piacevole: Venere e Marte transitano nell’ottavo campo.

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 7 maggio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Promesse non mantenute o torti (veri o presunti) da chi meno te l’aspetti, oltre a guastare umore e fine settimana, non vi permettono di muovervi con la solita serenità. Evitate ogni tipo di attacco e reagite con diplomazia! Se attraversate un periodo di tensione che vi procura dolori di stomaco, potete trovare giovamento con impacchi a base di olio essenziale di timo.

Acquario

Il giorno vi trova fascinosi, simpatici e comunicativi. Se vi piace qualcuno ma non riuscite mai a parlarci, cercate di programmare un’occasione per stare a tu per tu con questa persona e migliorare la sua opinione di voi. Non ci vuole molto. Basta parlare! Le questioni che vi stanno a cuore vanno affrontate con decisione, mettendo a profitto l’energia che il giorno vi regala.

Pesci

Davvero molto felici! Cercate e cercate, non stancatevi di cercare…troverete nuove strade, nuovi ambienti, nuove persone. Venere e Marte nel quinto campo non scherzano affatto, ma anche la Luna in Sagittario oggi fa la sua parte: agevola successi personali e sociali. Meraviglioso periodo per l’amore, qualunque sia la vostra condizione. Partner e amici complici in tutto…