Oroscopo del giorno, i segni fortunati di lunedì 1° aprile 2024

Oroscopo di oggi, lunedì 1° aprile 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 1° aprile 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Complici il Sole, Mercurio e Venere nel segno, i vostri sogni non perdono consistenza. Qualche problemino tuttavia va messo in conto, visto l’odierno passaggio dissonante della Luna. Si tratterà di un piccolo contrattempo, di un programma della giornata che a voi risulta poco gradito, oppure di un’insulsa discussione con un amico. Guardate avanti, pensate in positivo!

Toro

Giove nel segno e altri astri favorevoli vi sostengono e vi danno energie, utilissime per affrontare i doveri quotidiani e certe lungaggini burocratiche. Prima o poi i frutti matureranno, ed è questo ciò che conta! L’apprezzare una vita più morbida non può che rendere più facili i rapporti con il prossimo, specialmente se l’amore funziona e ci si sente apprezzati dal partner.

Gemelli

Non cedete ai momenti di inquietudine, che oggi non mancheranno, e godetevi il bello di quello che vi capita. A causa di alcuni equivoci, con il partner non riuscite a occuparvi di una questione spinosa. Cercate di chiarirvi, se non volete complicazioni. Evitare di parlare non è la via giusta, sarebbe meglio il dialogo per quanto questo vi sembri difficile.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Il cielo parla chiaro: dovete trovare un diverso approccio con gli altri, cambiare alcuni dei vostri abituali modi di fare nel rapporto con loro. Tenete in cassaforte insicurezza e diffidenza, puntate di più sul calore e la spontaneità! Insomma, dovete rompere certi schermi o vecchie abitudini per approdare a prospettive del tutto nuove e magari entusiasmanti. Acquisti azzeccati.

Leone

Aprite alla grande il mese di Aprile: con la Luna nel quinto Campo (quello dell’amore e dei divertimenti), e con un’agenda fitta di programmi davvero molto interessanti. Approfittatene per trascorrere questa giornata festiva lontano da casa, in un posto che vi fa star bene. Con la persona amata naturalmente o con alcuni amici, passerete una giornata spensierata.

Vergine

Faticosa ricerca dell’equilibrio, sia in amore che nelle amicizie. Marte e Saturno in opposizione pongono tutte le relazioni al vaglio, dalla coppia ai figli, ma non solo, anche gli amici e i compagni di corso: qualcuno sembra carino e disponibile, e invece non c’è da fidarsi. Più sereno il fronte del benessere, baciato dalla Luna. Novità importantissime per i single e i più giovani.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Tre pianeti vi remano contro, fra cui Mercurio e Venere che accendono i riflettori sulle relazioni, sulla vita di coppia e sul benessere fisico. Occhio ai dissidi e ai contrasti più o meno evidenti! A volte è preferibile fidarsi più del lupo che dell’agnello, anche se può sembrare strano… In alcune situazioni potreste perdere le staffe o, almeno, essere troppo precipitosi e impulsivi.

Scorpione

In fatto d’intuizioni e sentimenti, darete il meglio di voi! Giocando bene le vostre carte senza strafare e senza aver fretta, promuoverete cambiamenti determinanti per il futuro professionale. Ottimi affari. L’amore sarà per voi energia pura, gioia di vivere, creatività, forza vitale; sarà la vostra fonte di ottimismo, di coraggio, di tutto ciò che rende la vita degna di essere vissuta.

Sagittario

Avete la spinta giusta e le persone giuste per intraprendere nuovi progetti, ma non dovete tirarvi indietro di fronte alle prime difficoltà. Potete affrontare con il giusto spirito le sfide della vita, se non vi fate prendere dall’indolenza e dal timore di non farcela. Le vostre azioni sono in rialzo e un’attenta valutazione della situazione può portarvi più in alto nella sfera sociale.

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 1° aprile da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Dopo giornate molto intense, potreste sentire un lieve calo di energia, ma nulla di preoccupante. Passerà presto e tornerete subito in forma! Ci sono alcune decisioni da prendere, ma sarebbe meglio rimandare a un altro momento. La vostra vita affettiva prenderà quota, sarà vivace, ricca di spunti interessanti: sarà come un faro che illumina e riscalda tutta la vostra esistenza.

Acquario

Giornata festiva molto interessante dove non mancano occasioni per viaggiare, ottenere riconoscimenti, cogliere opportunità. Dovrete, però, essere tempestivi e ben organizzati, e saperle afferrare al volo: non ci sarà tempo, né per esitazioni, né per dubbi! Un invito importante promette incontri e contatti significativi, fidatevi del vostro buongusto e sarete molto ammirati.

Pesci

Dedicate questa giornata al relax: vi piacerà e vi farà bene trascorrere qualche ora di riposo in vacanza, oppure in un luogo tranquillo, in cui dimenticare impegni, problemi, persone noiose e stress. Se siete innamorati, datevi da fare e fate sapere alla persona amata quanto la sua presenza nella vostra vita sia fondamentale e come non ne possiate fare a meno.