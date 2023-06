Oroscopo del giorno, i segni fortunati di lunedì 12 giugno 2023

Oroscopo di oggi, lunedì 12 giugno 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, lunedì 12 giugno 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 12 giugno 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Con la Luna presente nel vostro segno oggi sarete davvero pieni di energia e grinta. Sarete pronti ad affrontare qualsiasi sfida con coraggio e non vi lascerete scoraggiare dalle difficoltà. Non abbiate paura di prendere iniziative: la Luna è dalla vostra parte e vi supporterà in ogni situazione.

Toro

Con Venere dissonante in Leone, oggi potreste avere delle aspettative troppo alte riguardo alle relazioni, l’amore e l’affetto. Potreste sentirvi delusi se gli altri non rispondono alle vostre aspettative o se non vi mostrano l’affetto che speravate. Per un po’ di tempo le cose non miglioreranno.

Gemelli

Questo potrebbe essere un momento favorevole per avviare nuovi progetti e per concentrarsi su ciò che desiderate veramente nella vita. La Luna armonica in Ariete porta un aumento della vostra energia fisica e mentale, e sarete in grado di completare le attività in modo efficiente e veloce.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

La quadratura della Luna in Ariete vi chiede di chiarire al meglio quali sono le vostre intenzioni in amore. La persona che frequentate ha diritto a conoscere le vostre perplessità e difficoltà. Solamente così potrete eventualmente superarle insieme.

Leone

La presenza della Luna nel segno amico dell’Ariete e di Venere e Marte nel vostro segno è potente e benevola. Avete dalla vostra parte tantissimi influssi positivi. Cosa potreste desiderare di più? Siete finalmente pronti a fare un grande salto di qualità professionale.

Vergine

L’opposizione di Saturno in Pesci può portarvi una certa tendenza al lamento. Invece di stare a recriminare su tutto pensate piuttosto a rinnovare e rinfrescare il vostro rapporto di coppia. Il partner è stanco delle vostre critiche continue: dategli un po? di tregua!

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Piccoli momenti di crisi saranno portati dalla Luna dissonante in Ariete. È possibile un crollo di alcune certezze che vi costringerà a mettervi in discussione. Gli altri pianeti però vi sostengono e vi permetteranno di tenere in mano le redini del vostro destino.

Scorpione

Con Venere presente in quadratura nel segno del Leone, oggi vorrete capire alcune cose in profondità e questo vi porta in modo inevitabile a confrontarvi con i fantasmi del passato. Non abbiate paura di scavare nel profondo di voi stessi: vi servirà.

Sagittario

Siete brillantemente supportati dalla presenza armonica della Luna in Ariete e di Venere e Marte in Leone. Tutti questi pianeti di Fuoco sono assolutamente armonici per voi e sono in grado di supportarvi in tutti i momenti di bisogno della giornata. Fate tesoro dei loro influssi positivi.

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 12 giugno da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Gli influssi dissonanti della Luna presente nel segno dell’Ariete vi mettono un po? alla prova riguardo alle questioni familiari irrisolte. Si tratta di un nodo da risolvere, da affrontare, meglio tardi che mai. Questo potrebbe essere il momento adatto.

Acquario

La Luna nel segno amico dell’Ariete vi regala oggi una dose notevole di grinta, indispensabile per iniziare al meglio la settimana lavorativa. Attenti a non esagerare però: la grinta potrebbe trasformarsi facilmente in arroganza. Amministrate le energie.

Pesci

Dovete fare i conti con l’aspetto di quadratura di Mercurio dal segno dei Gemelli. I vostri pensieri sono rallentati, poco lucidi; e tutte le attività legate alla comunicazione sono sfavorite. Cercate di non strafare, specie sul lavoro, o i risultati saranno impietosi.