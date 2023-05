Oroscopo del giorno, i segni fortunati di lunedì 22 maggio 2023

Oroscopo di oggi, lunedì 22 maggio 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, lunedì 22 maggio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 22 maggio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Non meravigliatevi se a tratti vi sentite incerti e confusi circa le decisioni da prendere, o le strategie da seguire: avvertite stanchezza e la situazione planetaria oggi è piuttosto critica, destabilizzante. Fate chiarezza e cercate di sgombrare in fretta il campo da ogni possibile equivoco! I rapporti amichevoli e sentimentali vanno gestiti senza dare niente per scontato.

Toro

Se vi sembra di essere a bordo di un veicolo spaziale, proiettati verso gli spazi siderali, non avete tutti i torti. Il giorno si annuncia formidabile: vi da energie eccezionali e un’abilità strategica senza pari, come suggerisce la Luna in Cancro, segno amico. Una sostanziale identità di vedute con la persona amata sarà il piedistallo più saldo su cui collocare il rapporto di coppia.

Gemelli

Nel lavoro gli astri fanno sì che si avvicini la conclusione di affari che vi stanno particolarmente a cuore: le vostre aspettative e i vostri desideri saranno presto esauditi! In effetti, avete voglia di sentirvi realizzati e anche valorizzati, e vi darete da fare alacremente in tal senso. Fate più uso della vostra naturale piacevolezza e meno della determinazione.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Eccellente partenza di settimana con la Luna nel segno che raccoglie ovunque consensi, a cominciare da Giove e Saturno. C’è un bel gioco planetario sopra di voi, soprattutto alla voce soldi, voce sempre importante per quanto vi riguarda: potreste concludere affari vantaggiosi, acquisti con un eccellente rapporto qualità-prezzo. Da dieci e lode l’intesa con la persona amata.

Leone

Se non siete ben organizzati la giornata risultata più stressante; non è la stanchezza il problema, piuttosto la distrazione e il timore di sbagliare direzione. Se poi aggiungete il collega assente da sostituire e la Luna in Cancro, la testa parte come un palloncino sfuggito al filo. Un nuovo progetto di lavoro più impegnerà più del previsto. In coppia, chiederete, pretenderete.

Vergine

Cielo da sfruttare al meglio, qualunque cosa vi frulli in testa. Se si tratta di lavoro, avrete buon gioco nel sostenere i vostri punti di vista e ottenere l’approvazione per i vostri progetti. Le stelle vi regalano una bella carica di determinazione, e senso di responsabilità! Momenti piacevoli da trascorrere in famiglia e con la persona amata. Bravi, anzi bravissimi ai fornelli.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Luna alta nel decimo Campo, il più importante dell’oroscopo, in ottimo aspetto a Giove. Usate la vostra comunicativa come un arma e siate vincenti con l’intuizione e la creatività che vi consentiranno di trovare soluzioni alternative a ogni problema e vie diverse per migliorare i risultati finali. Sostegni, preziosi suggerimenti da parte di persone che vi amano e vi stimano.

Scorpione

Gli amici del giorno sono Giove e Luna (in trigono), che accendono di colore verde i semafori posti lungo la vostra strada. Lunedì gratificante per mettere a segno ottimi colpi nel lavoro e nelle finanze. Con transiti del genere è anche possibile viaggiare o prenotare un volo aereo per una bella vacanza. E la serata? La potreste ricordare a lungo, se siete felicemente in coppia.

Sagittario

Non avete dubbi, sapete come agire per migliorare la vostra immagine professionale e sfruttare al meglio le opportunità del momento per far lievitare i vostri guadagni. Se siete innamorati felici e ricambiati, vivete una sorte di stato di grazia in cui riuscite a fondere meravigliosamente sentimento e sesso. Siete single? Vi attendono ‘storie’ e ‘attrazioni’ assolutamente intriganti.

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 22 maggio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Luna nell’opposto segno del Capricorno? Contrariamente a quanto vi succede di solito, oggi suggerisce di concentrare la vostra attenzione su una proposta, su una nuova collaborazione; potrebbe essere foriera di gratificazioni personali e finanziarie. Se tenete al partner e al rapporto di coppia, dimostrate Amore: rivelate, apertamente e con sincerità, l’amore che provate.

Acquario

Luna in sesto Campo. Le stelle sembrano essersi dimenticate di voi, oggi comunque va bene così. State sviluppando un miglior senso di sicurezza: le vostre idee hanno bisogno di garanzie, di essere sostenute con grinta e decisione che di solito non vi mancano. Se si parla d’amore, siete insolitamente dolci e arrendevoli, più che mai disponibili ad ascoltare la persona amata.

Pesci

Lunedì delizioso per il vostro segno! Fronteggerete le varie situazioni con abilità, destreggiandovi in modo da conservare l’appoggio di persone influenti che hanno fiducia in voi. Coltivate con attenzione le vostre idee, la vostra creatività, i vostri hobby! Avete un amore felice in corso? Se la risposta è sì, potrete assaporare tutta la pienezza che porta un sentimento ricambiato.