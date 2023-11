Oroscopo del giorno, i segni fortunati di lunedì 27 novembre 2023

Oroscopo di oggi, lunedì 27 novembre 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, lunedì 27 novembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 27 novembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Con l’aiuto della Luna nel terzo Campo che movimenta incontri e comunicazioni, sul fronte del cuore si annunciano eccitanti novità. Se una storia è giunta al capolinea, trovate finalmente il coraggio di affrontare il discorso e chiudere, al contrario gli amori ritenuti impossibili trovano soluzioni fortuite e da una banale coincidenza possono nascere passioni incendiarie.

Toro

Novità al lavoro, magari sulle prime irritanti, ma con prospettive risolutorie per il futuro. L’essenziale è cogliere la palla al balzo, fidandovi dell’intuito, senza farvi sviare dall’insicurezza. Le buone conoscenze vi vengono in aiuto e più sapete cavarvela con la creatività e la comunicativa, maggiori saranno le opportunità che vi aggiudicate. L’amore c’è ma non soddisfa.

Gemelli

Se il buongiorno si vede dal mattino, non sarà una splendida giornata, iniziata con la Luna nel segno ma presa a sberle da Venere e Nettuno. Al lavoro, chiacchiera e simpatia facilitano le trattative, tutto intrigante come una partita a Monopoli. Occhio, però, ai suggerimenti della pancia, che stranamente oggi vi porta fuori strada… Occhio a un’illusione amorosa.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

La Luna nelle retrovie non preannuncia uno sfolgorante giornata. Forma un po’ scarsa, intraprendenza che lascia un po’ a desiderare; insomma, questo giorno si annuncia un po’ pesante. Non peggioratelo litigando con un collega per motivi banali. Sarebbe anche il caso di non forzare con l’attività sportiva e lasciar perdere alcune spese.

Leone

Amicizie, sostegni, sponsor: con la Luna in undicesimo campo avrete la possibilità di ottenere il meglio dai rapporti con le persone che vi circondano. Osate e realizzerete tutto ciò che vi preme in questo momento! E visto che perfino Marte vi strizza l’occhio, anche le questioni professionali saranno fonte di appagamento. Single? Possono esserci sviluppi interessanti.

Vergine

Luna in transito nel decimo Campo. Per voi non è un transito leggero né facile: manca lo scatto necessario per condurre subito in porto iniziative professionali e finanziarie. Se vi sentirete pesanti, dedicatevi alle questioni che riguardano la casa. Una spesa di troppo sarà motivo di discussione in famiglia. Momento ideale per rivedere rapporti d’amore e d’amicizia.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Mercurio amico vi infonde lucidità di pensiero. Potrete, quindi, affrontare nel modo migliore gli imprevisti che probabilmente si presenteranno sul lavoro e che potranno complicare la vita professionale. Finalmente un vostro intimo desiderio si potrà concretizzare; molti di voi troveranno il modo di consolidare il rapporto di coppia. Contatti con persone lontane.

Scorpione

Stato d’animo giusto per affrontare questioni difficoltose, ma anche persone che vi interessano per lavoro, affari. L’aggressività, che fa parte del carattere, è allineata con la dedizione alla causa. Lo Scorpione, governato da Plutone e Marte, ha sempre qualche causa da affrontare e vincere! Certo, vincerete in amore: la risposta alle vostre richieste è un entusiastico sì.

Sagittario

Semaforo acceso sul rosso! In famiglia si bisticcia di continuo e il lavoro non vi dà sicurezze? Presi da storie di cuore e affascinanti new entry nel giro delle amicizie, non ve ne curate troppo; la voglia di novità e conquista minimizza ogni altro problema. Qualche progetto da ridefinire con calma, per non rischiare di rimetterci denaro; le idee sono tante ma ancora confuse.

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 27 novembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Prime conferme in campo professionale. La Luna nel sesto Campo riuscirà a individuare con intuito e chiaroveggenza un elemento giusto per la vostra scalata al successo. Intuizione che trova riscontri concreti nel transito di Marte in Scorpione. Siete forse innamorati? Smaniate per amore? La Luna vi consiglia partner più giovani. Rallentate un po’ i ritmi.

Acquario

Pazienza nell’ambiente professionale; se avete un’attività autonoma, rischiate di dire troppo e male. A favore avete però la Luna pronta ad alzare il volume dell’umore e ad organizzarvi una serata coi fiocchi, se siete felicemente in coppia. Saprete far fronte con mente lucida, fredda tempestività a una situazione imprevista.

Pesci

Siete meno forti di quanto pensate, fisicamente. Il passaggio della Luna, come oggi, nel quarto Campo di solito vi porta malinconia e qualche seccatura. Un fraintendimento, in amore, deve essere spazzato via dalla comprensione che vige fra voi e il partner. Il lavoro procede abbastanza spedito. Nonostante ciò, attenti ai passi falsi: non abbiate fretta di giungere alle conclusioni.