Oroscopo del giorno, i segni fortunati di lunedì 31 luglio 2023

Oroscopo di oggi, lunedì 31 luglio 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, lunedì 31 luglio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 31 luglio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Tenersi tutto dentro non può che farvi del male perché i vostri problemi rischiano così di ingigantirsi oltre misura. Con la Luna dissonante in Capricorno siete veramente sotto stress. Parlare con una persona che vi ispira fiducia potrebbe essere la svolta.

Toro

La sfera familiare sarà protetta dalla presenza della Luna nel segno del Capricorno oggi. A diventare sempre più importanti saranno i sentimenti che provate per una certa persona e che vi faranno venire voglia di fare progetti a lungo termine, con la consapevolezza che siano condivisi.

Gemelli

In amore questo non è proprio il periodo migliore per voi. La quadratura di Saturno in Pesci vi impedisce di rilassarvi e di mantenere un atteggiamento sereno durante i momenti passati con il partner. Cercate di non mostrarvi troppo scostanti e litigiosi.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Avete bisogno di essere molto sostenuti dagli amici in questo momento, perché gli influssi disarmonici della Luna in Capricorno vi mandano in crisi, esponendovi a forti momenti di malinconia. Passare una serata in compagnia vi farà sicuramente molto bene.

Leone

Grazie agli influssi armonici di Venere e del Sole nel vostro segno questa giornata prenderà un’inaspettata piega positiva. La presenza di questi pianeti vi rende propositivi, scattanti ed energici tanto da far invidia a tutti, in primis ai vostri colleghi ed amici.

Vergine

Oggi incontrerete molta facilità nel gestire le vostre finanze e i vostri impegni. Grazie alla presenza benefica della Luna in Capricorno infatti sarete perfettamente organizzati, al punto tale da potervi concedere il lusso di un bel po’ di riposo, fisico e mentale.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Oggi vorreste allontanarvi dai problemi, ignorandoli completamente. Purtroppo non potrete farlo perché la Luna in aspetto dissonante in Capricorno vi costringerà a rimanere fermi e a osservare quello che accade, anche se in certi momenti non vi piacerà.

Scorpione

I pianeti presenti nel segno del Leone, in aspetto disarmonico, vi porranno qualche problema pratico da risolvere in tempi rapidi. Ce la farete? Non è detto ma di sicuro ce la metterete tutta! Non esitate a chiedere aiuto agli amici in caso di bisogno.

Sagittario

La presenza benefica di Venere nel segno amico del Leone vi rende più sicuri di voi e pronti a vivere nuove emozioni sentimentali. A volte fuggite dalle sensazioni troppo intense ma in questo periodo della vostra vita invece le ricercate con avidità.

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 31 luglio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

La Luna, oggi presente nel vostro segno, vi suggerisce di concentrarvi sulle relazioni interpersonali e di dedicarvi a tutto ciò che ritenete essenziale. Per il superfluo infatti nella vita c’è sempre tempo, mentre le emozioni a volte non ci aspettano.

Acquario

Vi aspetta una giornata di ben poco relax e di molto stress. Il Sole e Venere infatti si trovano sempre nel segno del Leone, in aspetto di opposizione, e i vostri nervi saranno a fior di pelle. Rimandate a tempi migliori certe discussioni, perché adesso non siete lucidi.

Pesci

Con la Luna presente in aspetto armonico nel segno del Capricorno vi sentirete a posto con voi stessi e con gli altri e non sentirete il minimo bisogno di sgomitare per mettervi in mostra. Con calma e con determinazione seguirete la vostra strada, senza distrarvi.