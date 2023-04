Oroscopo del giorno, i segni fortunati di mercoledì 26 aprile 2023

Oroscopo di oggi, mercoledì 26 aprile 2023, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, mercoledì 26 aprile 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 26 aprile 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Luna dissonante in Cancro che però disegna aspetti positivi, interessanti anche per il segno. Il problema di fondo resta il malumore latente fino a sera che potreste scaricare sulle persone vicine, a cominciare dai vostri familiari. Fate i bravi! Al lavoro sarete eccezionalmente intuitivi e strategici. Qualcosa vi farà comprendere che avete a fianco il partner giusto.

Toro

Oggi vi tocca sgobbare e la famiglia ne risente. Nulla vi innervosisce di più delle rimostranze del partner, che vi vorrebbe a casa in orario. Impossibile scontentare il capo, ma difficile per voi scontentare anche le persone che amate di più! Concedetevi il lusso di un po’ di tempo tutto per voi, per fare le cose che vi piacciono: leggere, ascoltare musica di qualità.

Gemelli

Splendido giorno, da molti punti di vista! Come si addice a un buon comandante, siete in grado di navigare con il vento in poppa e anche con la bonaccia. Ora però è giunto il momento di consegnare il carico prezioso conservato gelosamente nella stiva. Scegliete il porto più sicuro e portate a compimento la missione che vi è stata affidata! Stellare l’intesa con la persona amata.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Anche oggi protagonisti della scena zodiacale, oltre alla Luna nel segno brillano come stelle di prima grandezza Marte e Urano. Transiti che promettono risultati da prima pagina per carriera e tasche. Partner sentimentale distratto, svogliato; ma attraente, così attraente che lascerete perdere una frase che forse non avrebbe dovuto pronunciare. Una mostra da non perdere

Leone

A volte la vostra vita sembra assomigliare a un circo dove le attrazioni più strane e i numeri più stravaganti vi distraggono da compiti che vi siete responsabilmente prefissi di svolgere. Il divertimento è una componente fondamentale ma non deve assorbire troppe energie. Al lavoro prendetevi una pausa per capire bene dove andare. Niente complicazioni, se siete già in coppia.

Vergine

Le relazioni sociali sono incentivate dalla Luna che vi rende cordiali e comunicativi. È un buon momento per avviare collaborazioni professionali di ottimo livello, ma anche per allargare la cerchia delle vostre frequentazioni. Migliorano le prospettive economiche: fatevi coraggio e chiedete, non state in passiva attesa! Il rapporto affettivo vi darà tutto quello che volete.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Mercoledì nervoso, molto stancante. Già l’idea di recarvi al lavoro vi mette di pessimo umore, se poi il capo vi tratta anche in modo sgarbato, allora si salvi chi può. Famiglia un po’ troppo sciropposa, la sensazione di cappio al collo vi rende ancora più insofferenti. Coloro che sono in coppia chiariscono una questione annosa. I single rimorchiano, ma la delusione è dietro l’angolo…

Scorpione

Nel settore professionale è la giornata giusta per seminare: il terreno è fertile, con la Luna in Cancro, e voi decisi e determinati come non mai. Con metodo, organizzazione e attenzione ai dettagli, saprete fronteggiare qualunque imprevisto! Il cuore batte tranquillo, senza ansie né turbamenti: i rapporti procedono all’insegna dell’armonia, proiettati verso il domani.

Sagittario

Le stelle brillano benevole e vi regalano un caleidoscopio di novità e di emozioni positive. La fortuna infatti vi sorride, e voi l’aiutate con progetti ingegnosi. Notizie positive arriveranno anche nell’ambito finanziario: qualche entrata in più vi potrebbe fare proprio comodo! Nella vita amorosa, qualcuno è pronto a fare un passo in avanti per non essere più solo…

Oroscopo, previsioni di oggi mercoledì 26 aprile da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Transiti particolari per il segno del Capricorno! Trattative delicate con qualche riserva sull’interlocutore. Faccia pulita, ma qualcosa non vi convince… che dietro Cappuccetto Rosso si nasconda il lupo? Il vostro aplomb comunque infonde fiducia, i colleghi di lavoro vi stimano e il capo vi dà fiducia, carta bianca. In serata, una vicenda vi costringe a fare ricerche, ad indagare…

Acquario

Non perdete di vista le vostre passioni e i vostri ideali, per correre dietro soltanto agli impegni quotidiani e alle questioni pratiche. Limitare, frenare oppure ostacolare gli hobby e gli interessi non è giusto: dedicate a voi stessi le giuste attenzioni. Stanchi? Avvertite lievi malesseri? Non è ignorandoli che li vedrete scomparire. Non rimuginate, rivolgetevi al medico.

Pesci

Giorno eccellente per quanto riguarda la vita professionale. La Luna amica in Cancro accende i riflettori sulle vostre doti migliori: rapidità di comprensione di quanto vi circonda, azione pratica, abilità nel comunicare con chiunque. Insomma, siete vincenti su tutta la linea! Comunicativa e carica erotica tengono banco nel settore sentimentale, segna invece il passo in ‘fascino’.