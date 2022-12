Oroscopo di oggi, domenica 25 dicembre 2022: previsioni e segni

Oroscopo oggi, le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di oggi, domenica 25 dicembre 2022: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 25 dicembre 2022, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di Oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Si prevedono situazioni che si bloccano o cambiamenti repentini: la Luna dissonante vi manda in tilt proprio il giorno di Natale. Appellatevi al buonsenso. Una giornata storta può anche capitare, per cui vedete di non farne un dramma! Con Sole, Luna e Mercurio che vi remano contro, vi sentirete meno sicuro del solito. Non scambiate lucciole per lanterne perché non avete la pazienza di ascoltare il prossimo.

Toro

Sebbene la giornata non prometta meraviglie in fatto di divertimento, in compenso, grazie ad un solido equilibrio emotivo, aleggia un senso di pace. Atmosfera serena, ideale per dedicarsi al Natale e alle persone care. Parliamo d’amore. Se oggi non accadrà nulla di speciale, non iniziate a scalpitare: l’anima gemella è a un passo da voi e domani potreste incontrarla.

Gemelli

Il vostro cielo ha in serbo per voi doni preziosi per il futuro, ma oggi godetevi con tranquillità il Natale, concentrandovi su ciò che avete già. Avete a disposizione buone energie, vi riuscirà bene tutto ciò che partirà dalla vostra iniziativa! Vivacità di dialogo e maggiore attenzione reciproca rinnoveranno l’intesa nella vita di coppia, anche nei rapporti più collaudati.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Non tutto funzionerà secondo i vostri desideri, perché la Luna forma un angolo negativo con il vostro segno. Armatevi di pazienza, se l’umore si colorerà di grigio, se la forma fisica lascerà a desiderare, se un programma della giornata subirà una variazione dell’ultimo momento, se un’uscita inaspettata di denaro vi manderà fuori dai gangheri. Dormite più a lungo.

Leone

Potreste decidere di trascorrere questo giorno di festa all’insegna del riposo e della tranquillità, specie se è un lusso che vi concedete raramente: sarebbe un errore reagire alla stanchezza imponendosi ritmi serrati di attività. Rispettate le esigenze di riposo del vostro organismo. In amore non fermatevi alle apparenze, cercate di conoscere anche l’animo di chi vi è accanto.

Vergine

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Giorno confuso, caratterizzato da buone occasioni e piccole grane: siete sepolti da una serie di impegni che vi assediano da tutte le parti, lasciandovi solo il tempo per respirare. Anche in campo sentimentale può presentarsi una breve e piccola crisi, legata più che altro al fatto che il vostro partner si sente trascurato da voi, troppo impegnati in altre direzioni. Rilassatevi.

Scorpione

Nel giorno fortunato per il vostro segno, sarete capaci di intraprendere qualcosa di completamente nuovo: Sole, Luna e Venere vi daranno la spinta decisiva per farvi dimenticare la pigrizia e prendere in mano le redini della vostra vita con originalità ed entusiasmo. Scatenate pure la fantasia, in questo momento potrebbe essere l’arma vincente su parecchi fronti.

Sagittario

Trascorrerete un Natale piacevole e vi divertirete un mondo se accoglierete la proposta di un gruppo di amici. Possibili spostamenti. Allargate il giro di conoscenze: organizzatevi per rendere più vivace la vostra vita sociale! È l’amore, comunque in tutte le sue forme, il protagonista indiscusso della giornata. Tenerezza, romanticismo e… momenti deliziosi col partner.

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 25 dicembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Acquario

Pesci

