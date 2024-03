Oroscopo del giorno, i segni fortunati di lunedì 18 marzo 2024

Oroscopo di oggi, lunedì 18 marzo 2024, segno per segno: da Ariete a Pesci, previsioni su amore, lavoro, benessere e fortuna.

Oroscopo di oggi, lunedì 18 marzo 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 18 marzo 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Avete la sensazione di avere in pugno qualsiasi situazione e di poter affrontare qualsiasi cosa come se foste invincibili; attenti, però, perché non è così e rischiate di farvi male. Nel lavoro non lasciate nulla al caso, fate in modo che tutto sia sempre previsto senza possibilità di errore. Qualche tensione potrebbe annunciarsi in amore per quanti non hanno le idee molto chiare.

Toro

La vita sociale è incentivata dalla Luna nel terzo Campo, che vi rende simpatici, comunicativi e aperti alle nuove conoscenze. Ma con i colleghi di lavoro e i vicini di casa le diatribe non mancano: nell’affrontarle, cercate di combinare tatto e decisione. Esprimete i vostri punti di vista, ma fatelo con tatto, nel modo giusto! Trovate il tempo per praticare lo sport preferito.

Gemelli

La Luna è a vostra completa disposizione e la giornata diventa immediatamente frenetica e luminosa… E’ facile capire che varrà la pena cogliere al volo le buone occasioni, evitando di trascinare le cose troppo a lungo, soprattutto dal punto di vista professionale. Se si tratta di amore, la felicità è a portata di mano di chi ha una storia serena e appagante in corso.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

I cambiamenti promessi da Urano vi spaventano più che incoraggiarvi, tuttavia non vi fate invischiare dall’innata pigrizia che suggerisce di prendere tempo… Per fortuna altri astri, a cominciare dalla Luna, invitano ad essere positivi e lungimiranti. In effetti, le vostre antenne non sbagliano e, captando segnali impercettibili, fate la mossa giusta al momento giusto!

Leone

Vergine

La Luna in undicesimo Campo agevola le collaborazioni di lavoro e i rapporti di amicizia. In questo momento siete abili nel portare avanti vari progetti contemporaneamente! Gli astri vi donano ottime capacità organizzative e vi consentono di raggiungere facilmente i vostri propositi. Una nuova amicizia, o un nuovo amore, potrebbe cambiare la vita a qualcuno di voi…

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Mettete in moto le vostre energie positive: il vostro ego reclama un riconoscimento esteriore, un po’ di protagonismo e gratifiche economiche! Alcuni problemi potrebbero insorgere ancora per oggi, specie se tendete ad ignorare la presenza di chi è sempre pronto a disseminare di spine il percorso delle vostre ambizioni. Giorno ideale per divertirvi con chi sapete voi.

Scorpione

Ottima giornata, grazie alla Luna favorevole che crea magnifiche atmosfere. In ambito lavorativo sarete molto impegnati ma anche molto motivati e, soprattutto, quello che farete vi darà grande soddisfazione. Se il rapporto di coppia è stabile e felice, vivrete un momento di autentica euforia; se siete single, un incontro del tutto casuale potrà capovolge la vostra vita.

Sagittario

L’eccessiva sicurezza in sé a volte fa diventare insensibili alle problematiche altrui; se volete stare bene con gli altri dovete ascoltarli e accettarli senza riserve. Sotto il profilo professionale tutti i vostri sensi sono all’erta: siete attenti e concentrati perché non volete che nulla vi sfugga o che qualcuno cerchi di approfittare di voi per tramare ai vostri danni. Buoni affari.

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 18 marzo da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

In coppia preparatevi a grandi discussioni, il partner manifesta il suo scontento ad alta voce enumerando tutte le vostre pecche. Non si escludono neppure complicazioni familiari e finanziarie causate da spese condominiali impreviste. Colpo di scena nel giro delle amicizie, con una new entry che scompiglia le vostre scelte mettendo alla sbarra il rapporto di coppia già in crisi.

Acquario

Professionalmente parlando, questo giorno sarà impegnativo, ma anche potenzialmente importante e soddisfacente anche dal punto di vista materiale. Ciò nonostante, non trascurate la sfera sentimentale: cercate di tenere alta la bandiera dell’amore, per garantire la perfetta riuscita del vostro rapporto di coppia. Chi tiene alla linea segua una rigorosa dieta.

Pesci

Luna e Venere sono schierati dalla vostra parte, con queste premesse non potete che aspettarvi una giornata produttiva e piacevolmente movimentata. Porterete una sferzata di vitalità al vostro rapporto di coppia. Il lavoro, invece, vi dà belle soddisfazioni: siete creativi, pieni di idee da realizzare con profitto. Mettete in conto un’uscita di denaro per il pc.