Oroscopo del giorno, i segni fortunati di lunedì 22 aprile 2024

Oroscopo di oggi, lunedì 22 aprile 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 22 aprile 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Giornata campale per voi, con la Luna opposta che le prende da Mercurio e Venere. Per farla breve, oltre ad avere l’umore sotto i tacchi, vi sentirete ‘sotto esame’ non solo dai pianeti sopra di voi ma anche dalle persone vicine. Consolidate la vostra personalità, le vostre migliori qualità, in modo da limitare i danni ed eventuali sconfitte! Pazientate fino a domani.

Toro

In campo professionale l’orizzonte è incerto, le semine non danno ancora frutti e i nuovi progetti non trovano subito la giusta collocazione. Tenete duro e procedete, tra non molto vedrete realizzati molti sogni! In campo affettivo siete deconcentrati ma il partner vi comprende. Se avvertite stanchezza, rallentate i ritmi, rimandate qualche impegno. Regalatevi un nuovo taglio di capelli.

Gemelli

Chi ha un’attività autonoma può contare sull’aiuto di amici e personaggi importanti per sistemare in modo apprezzabile il lavoro. Si prospettano cambiamenti e miglioramenti per chi svolge un’attività dipendente. Giorno pregevole per quanto riguarda le faccende sentimentali: per chi è solo e vuole cambiare condizione, per chi ha la fede al dito ma vuole cambiare partner.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Giornata da archiviare, insieme ai pianeti che lo governano: Sole, Luna, Mercurio e Venere vi mettono con le spalle al muro, vi rendono incapaci di affrontare e risolvere le difficoltà che incontrerete sia in casa che fuori. In famiglia ci sono alcune cose da chiarire. Il rapporto con la persona amata è più burrascoso del solito, un buon motivo per guardare altrove…

Leone

L’obiettivo del giorno è un perfetto equilibrio in tutto e per tutto. Obiettivo che raggiungerete con facilità, con gli astri che vi ritrovate e la forza di volontà che vi caratterizza in questo periodo! Basterà un niente per portare a termine una trattativa d’affari. Basterà un semplice sguardo per ottenere dalla persona amata quello che desiderate. Piacevolissimi i programmi serali.

Vergine

Il giorno si annuncia piacevole e promettente per la stragrande maggioranza di voi, un continuo pregresso grazie a un’atmosfera più serena che renderà i vostri orizzonti tirati a lucido e splendenti, senza ombra di nuvole. Vi sentirete più concilianti e più disponibili ad aprirvi agli altri! Possibili discussioni per una somma di denaro. Nuovi progetti destinati al successo.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La Luna transita nel vostro segno? Non si direbbe, tante nuvole si stanno addensando nel vostro cielo. Il giorno sembra essere affannoso complicato per la maggior parte di voi Bilancia, soprattutto sul fronte sentimentale: non mancheranno le discussioni anche tra le coppie meglio assortite. La motivazione? La gelosia, come suggerisce Venere in opposizione.

Scorpione

Il sentimento c’è da un po’ tempo, ma è ermeticamente chiuso nel vostro cuore. Oggi, però, la svolta, qualcosa o qualcuno scopre il vostro segreto, procurandovi un grande imbarazzo. Aspettate ad arrossire, se anche l’interessato lo viene a sapere e risponde con entusiasmo, ringraziate di cuore chi vi ha smascherato e iniziate senza remore una bella storia d’amore.

Sagittario

Avete addosso una carica di energia positiva per realizzare i vostri desideri. Se avete del lavoro da sbrigare o avete promesso il vostro aiuto a qualcuno, rimboccatevi le maniche; a fine giornata capirete di aver fatto bene. Ogni tanto prendetevi una pausa caffè e scambiate due chiacchiere con i colleghi. Momento ‘speciale’ per quanto riguarda le faccende amorose.

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 22 aprile da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Dal punto di vista professionale cercate di guardare anche al di là del vostro naso: in questo preciso momento occorre avere un progetto innovativo e di lunga durata, se volete ottenere risultati importanti, non effimeri. In campo sentimentale, non date nulla per scontato, specialmente se avete appena incominciato un nuovo rapporto a cui tenete. L’attenzione è fondamentale.

Acquario

La giornata scorrerà tranquilla, a meno che voi, annoiati dalla routine delle solite cose, non andiate ad impantanarvi in qualche guaio. Se poi qualcuno vi ha già avvisato riguardo ad alcuni rischi, non potrà non ricordarvi d’avervelo detto! In amore riuscirete ad approfondire l’intesa e a venirvi reciprocamente incontro. Non vi mancherà il tempo per coltivare i vostri interessi.

Pesci

Avete tante stelle che lanciano i loro magici e sensuali influssi, indicando eventi positivi. Non abbiate paura di spingervi oltre il limite consentito, nessun timore ad aprirvi a nuove esperienze. Siate lungimiranti, guardate lontano! L’incertezza va rimossa per far posto a fatti concreti in grado di ravvivare sia la vostra vita amorosa che i vostri orizzonti professionali.