Oroscopo di aprile 2024: previsioni del mese per tutti i segni

Mercurio retrogrado ci accompagnerà per tutto il mese, fino al 24, rendendoci più riflessivi e dubbiosi. Alla fine del mese Marte si congiungerà a Nettuno, portando un altro pizzico di instabilità.

Inizia un nuovo anno. Come procederà – almeno secondo le Stelle – lo rivela l’oroscopo del mese di aprile 2024. Ecco le previsioni su amore, lavoro, fortuna e soldi per i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci).

Quadro astrale

Il mese di aprile 2024 sarà connotato principalmente dalla presenza di Mercurio retrogrado. Come abbiamo accennato nell’oroscopo settimanale, quando un pianeta è retrogrado e dunque passivo, porta con sé dubbi, riflessioni e ripensamenti, come se si piegasse su se stesso.

Le incertezze saranno amplificate da Marte nel segno dei Pesci, ma a partire dal cinque aprile Venere in Ariete ci renderà più pratici e impulsivi. Lunedì otto aprile, invece, ci aspetta un’eclissi di sole.

Alla fine del mese Marte si congiungerà a Nettuno, segnando un altro punto a favore dell’instabilità.

Oroscopo del mese di aprile 2024

Ariete

Mercurio retrogrado è nel tuo segno per quasi tutto il mese, fino al 24 aprile. Le riflessioni e i dubbi non mancheranno, ma fortunatamente giorno 5 arriverà Venere a darti sostegno, amplificando la tua capacità di decisione.

Toro

Piccoli cambiamenti di mood si verificano rispetto al mese di marzo, caro Toro. L’amore sarà la tua priorità e la tua parola d’ordine: spazio ai sentimenti.

Gemelli

Questo mese di aprile sarai impegnato a “mettere a posto”. Saturno ti impone di guardare in faccia la realtà: risolvi le questioni in sospeso e, se necessario, rallenta.

Cancro

Marte e Saturno a favore ti rendono più determinato che mai in questo mese di aprile: nulla può fermarti, neanche Mercurio e Venere in opposizione.

Leone

Finalmente un mese in cui puoi tirare un sospiro di sollievo, caro Leone. Le tensioni delle scorse settimane ti abbandoneranno per dare spazio alla leggerezza, tutto merito di Mercurio e Venere a favore.

Vergine

Marte e Saturno in opposizione non ti renderanno di certo la vita facile, ma forse lasciarsi andare a queste “emozioni negative” potrebbe farti bene. Provaci, ne uscirai migliorato.

Ecco le previsioni del mese di aprile 2024 per i segni da Bilancia a Pesci.

Bilancia

Venere e Mercurio, che è pure retrogrado, si trovano in opposizione e questo non farà altro che mettere in discussione la tua armonia. Esponiti, anche a costo di non riuscire ad accontentare tutti.

Scorpione

La tua determinazione e i tuoi obiettivi continuano ad essere chiari come il sole. Non ti importa proprio di quello che pensano o dicono gli altri: Marte e Saturno a favore ti rendono più deciso che mai.

Sagittario

Il nervosismo domina il tuo cielo, Sagittario, ma se riuscissi a tendere un attimo l’orecchio percepiresti i consigli di Mercurio e Venere. Le energie sono al minimo, ma attraverso il dialogo e l’empatia potrai risolvere qualche questione legata a Saturno contro.

Capricorno

Sappiamo bene che non avere il controllo è una delle tue più grandi paure, Capricorno, ma questo mese sarai costretto ad affrontarla. Verranno meno le sicurezze, ma Marte ti renderà più istintivo.

Acquario

Anche per te, come per il Toro, l’amore è il profumo di tutto il mese di aprile: goditelo.

Pesci

Marte a braccetto con Saturno fanno scomparire le tue insicurezze, ma grazie al cielo non la tua innata sensibilità. Questo mese di aprile sarai risolutivo e pronto ad affrontare sfide, anche a lungo termine.

