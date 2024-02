Oroscopo di febbraio 2024: previsioni del mese per tutti i segni

Febbraio 2024, il quadro astrale completo: ecco cosa prevedono le Stelle, segno per segno.

Inizia un nuovo anno. Come procederà – almeno secondo le Stelle – lo rivela l’oroscopo del mese di febbraio 2024. Ecco le previsioni su amore, lavoro, fortuna e soldi per i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci).

Quadro astrale

L’oroscopo di febbraio 2024 ha, fin da subito, una nota più che positiva: per tutto il mese i pianeti si muoveranno in moto diretto. Quando i pianeti si muovono in moto retrogrado, infatti, portano con sé introspezione, riflessione e dubbi, mentre quando si muovono in modo diretto sono più concreti e attivi.

I tre pianeti veloci, Mercurio, Venere e Marte, durante la maggior parte del mese di febbraio si muoveranno nei due segni zodiacali in cui Saturno è particolarmente forte: Capricorno e Acquario.

Saturno è il pianeta del dovere, della determinazione e della razionalità e questo mese va di pari passo con Giove, che ne amplifica l’aspetto sicuro.

Per quanto riguarda i moti lunari, invece, il 10 febbraio avremo la Luna nuova nel segno dell’Acquario, che aprirà l’anno cinese del Drago di Legno Yang. La Luna nuova, apre un ciclo e offre l’opportunità di avviare progetti e intraprendere cambiamenti significativi. Il 24 febbraio, invece ci sarà una bellissima Luna piena nel segno della Vergine: le lune piene segnano il completamento del ciclo lunare, dunque rappresentano il momento ideale per lasciarci il vecchio alle spalle e fare spazio al nuovo.

Oroscopo del mese di febbraio 2024

Ariete

Caro Ariete, dopo lo sprint di produttività di inizio anno è ora di far calmare un po’ le acque. Con l’ingresso di Mercurio in Acquario il bisogno di socialità si enfatizza, dando spazio a stimoli ed esperienze nuove. Dalla seconda metà del mese, ma soprattutto con la Luna piena in Vergine, la produttività dà spazio a equilibrio e salute interiore: riuscirai a gestire tutto senza dover rinunciare al tuo benessere.

Toro

Febbraio 2024 sarà il mese in cui dimostrerai quanto vali, soprattutto dal punto di vista lavorativo. La Luna nuova in Acquario sarà il momento perfetto per definire gli obiettivi e mostrare al mondo chi sei: questo potrebbe metterti un po’ di pressione, ma alla lunga ti farà primeggiare. La Luna piena in Vergine, invece, ti farà uscire dalla tua zona di comfort: abbandoni l’abitudine e ti cimenti in cose che non avresti mai pensato di fare.

Gemelli

Gemelli, per te l’oroscopo di febbraio 2024 grida una sola parola a gran voce: riflessione. Pensi e ripensi alle esperienze fatte e ciò che hai imparato, non temi il confronto con gli altri, ma al contrario lo cerchi per scatenare meditazioni profonde. Come per qualche altro segno, la Luna piena in Vergine ti strappa alla tua comfort zone, ma non vederla come una cosa negativa: rifugiarsi nelle proprie abitudini può essere rassicurante, ma è il momento di fare esperienze nuove che possano aiutarti nella crescita, soprattutto professionale.

Cancro

Il mese di febbraio 2024 porta con sé un po’ di irrequietezza: discussioni e pensieri negativi caratterizzano la prima parte del mese ma, con le giuste valutazioni e un atteggiamento diverso si possono tracciare nuovi confini. Da metà mese, infatti, ricominciate a respirare: la tensione si allenta, anche se per vedere i veri e propri risultati dovrete aspettare ancora un po’.

Leone

Caro Leone, è ora di introspezione in questo secondo mese dell’anno: sì a conversazioni lunghe e profonde con le persone che ami, ti aiuteranno a conoscerle ancora più a fondo e a facilitare la comunicazione tra voi. La seconda parte del mese, infatti, sarà fatta di compromessi: non puoi cambiare gli altri, dunque mostrarti intransigente nei loro confronti solo per far rispettare le tue idee e i tuoi spazi o essere estremamente accondiscendente non ti porterà da nessuna parte. In medio stat virtus (la virtù sta nel mezzo).

Vergine

L’inizio del mese ti vede un po’ più lento del solito: la produttività lascia il posto a un bisogno di calma che ti permetterà di riorganizzarti e di creare la routine più adatta a te. Non è ancora il momento di stabilire limiti e confini per costruire le tue nuove abitudini, perché con la fine del mese e la Luna piena del 24 i tuoi bisogni verranno fuori con maggiore veemenza.

Ecco le previsioni del mese di febbraio 2024 per i segni da Bilancia a Pesci.

Bilancia

Durante questo mese di febbraio, la tua parola d’ordine sarà fantasia. La creatività non ti manca, anzi: ascoltare i tuoi bisogni e le tue intuizioni ti metterà ancora più in contatto con te stesso. Il transito di Venere in Acquario porterà una ventata di leggerezza e chissà, forse qualcosa in più.

Scorpione

Dopo un gennaio carico di impegno e attività, hai bisogno di riconnetterti con la parte più profonda di te. Attraverso la riflessione, potrai dare un nome a tutte quelle cose rimaste in sospeso e capire se hanno veramente bisogno di essere risolte. In questo modo avrai una più chiara visione di chi sei e cosa vuoi, riprendendo in mano i tuoi interessi e godendovi il presente.

Sagittario

Già con la fine di Mercurio retrogrado il senso di pesantezza si era alleviato, ma con tutti i pianeti che si muovono in modo diretto si ha la vera svolta. Il rallentamento che hai subito dalla fine del 2023 dà spazio a un mese di febbraio reattivo, lucido: sta tornando la tua luce.

Capricorno

Come per il mese di gennaio, solo pollici in su per te, Capricorno! La grinta e la determinazione che ti caratterizzano sono ancora più enfatizzati in questi primi mesi dell’anno: puoi raggiungere ogni traguardo che desideri. Il vostro è un cielo di conferme.

Acquario

Anche se sei bravissimo a barcamenarti tra situazioni e persone particolari, sei un po’ stanco di dover essere sempre tu a scervellarti per avere in mano la soluzione. E il cielo e l’oroscopo di febbraio 2024 ti aiutano in questo: il tempo dell’attesa è finito, adesso tutto avrà un senso.

Pesci

Ciò che ti muoverà durante questo mese di febbraio 2024 è la tendenza a semplificare: dove gli altri creano problemi, tu trovi soluzioni. Sei pronto ad accorrere nel caso in cui qualcuno avesse bisogno di te, perché da buon osservatore quale sei riesci a cogliere il minimo cenno di sofferenza.

