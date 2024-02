Oroscopo di marzo 2024: previsioni del mese per tutti i segni

Nel mese di marzo i pianeti veloci si concentreranno fra i Pesci e l’Ariete: si comincerà con il Sole e Mercurio in Pesci, Marte e Venere in Acquario e si concluderà con il Sole e Mercurio in Ariete.

Inizia un nuovo anno. Come procederà – almeno secondo le Stelle – lo rivela l’oroscopo del mese di marzo 2024. Ecco le previsioni su amore, lavoro, fortuna e soldi per i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci).

Quadro astrale

A marzo 2024 diversi saranno i transiti, ma i segni più fortunati dello zodiaco saranno solo tre, quelli che saranno coinvolti in prima persona dai transiti.

La prima metà di marzo 2024 preannuncia fortuna in amore per l’Acquario. Il segno d’aria sta vivendo un periodo molto delicato: l’influenza di entrambi i suoi protettori celesti, infatti, si farà sentire parecchio, provocando un contrasto estenuante. Se da un lato Saturno lo stimolerà a costruire le radici, solide e durature, Urano stuzzicherà la sua natura più ribelle e sperimentatrice.

La fortuna nel mese di marzo 2024 bacerà i Pesci. L’11 marzo Venere, il pianeta dell’amore, approderà nel suo cielo e il 22 sarà raggiunto da Marte, astro dell’eros e della passionalità. A quel punto, le novità sentimentali saranno d’obbligo: solo se si ostineranno a restare chiusi in casa e a rimuginare sul passato, non succederà niente di bello nella loro vita. Marzo 2024 regalerà dei colpi di fortuna anche nel lavoro: saranno probabili rinnovi di accordi, conferme, nuove trattative e risposte positive.

L’ultimo segno fortunato per questo mese di marzo è certamente l’Ariete. Il primo astro veloce ad arrivare nel suo segno sarà Mercurio, pianeta degli affari e della comunicazione, seguito poi dal Sole. Il lavoro riprenderà quota con nuove opportunità stimolanti e progetti creativi. Durante questo mese l’Ariete dovrebbe iniziare a pianificare la seconda metà del 2024, quando Giove, pianeta della fortuna e della crescita, tornerà nuovamente attivo.

Oroscopo del mese di marzo 2024

Ariete

Marzo è un mese di transizione, un momento ibrido e indefinito, per cui non cercare di dare un senso a tutto. Nel lavoro e in amore sarete molto stimolati: all’orizzonte ci sono nuove avventure per i single e idee geniali e cretive. Non perdere concentrazione e prontezza, ti serviranno per affrontare eventuali problemi.

Toro

Quello di marzo 2024 sarà un mese tutto sommato positivo per te, Toro. L’amore potrebbe subire dei piccoli turbamenti, Marte potrebbe sollecitare la gelosia. È tempo di creare e di sognare: non ti fossilizzare sui pensieri negativi.

Gemelli

Marzo ti regalerà un’energia nuova e entro fine mese potrebbe smuoversi qualcosa a livello lavorativo. Notizie positive, dunque, sul versante economico. L’amore è un terreno di lotta: se siete single, godetevi questa situazione in attesa della bella stagione, mentre se siete in una relazione occhio alle esigenze del partner.

Cancro

Mercurio favorisce, finalmente, la comunicazione, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Sarà fondamentale la positività e la determinazione: riuscirete a ottenere ottimi risultati anche questo mese.

Leone

L’astrologia, caro Leone, dice che i pianeti sono ben allineati, a differenza tua: procedi verso l’obiettivo, sicuramente non “dritto”. Marzo, però, è un mese in cui sarebbero necessarie scelte coraggiose, ma probabilmente al momento non sei in grado di prenderle. Per questo motivo, Venere consiglia di essere riflessivi: non prendete decisioni affrettate spinti dall’impulsività, la cautela è d’obbligo.

Vergine

Nonostante i transiti positivi, questo mese di marzo è un incubo per te, cara Vergine. Fai attenzione alla gelosia e al nervosismo: con costanza e impegno si può ottenere ciò che si vuole… se qualcuno non mette i bastoni tra le ruote.

Ecco le previsioni del mese di marzo 2024 per i segni da Bilancia a Pesci.

Bilancia

All’orizzonte per la Bilancia ci sono molti cambiamenti positivi: i pianeti si stanno allineando per supportare i vostri progetti. Plutone vi regala fiducia, mentre Marte e Venere vi donano forza, creatività e dolcezza. Guardate al futuro con serenità, ma senza esporvi troppo.

Scorpione

Il tuo equilibrio emotivo, come sempre, è in balia dei pianeti. Nella prima metà del mese soffrirai un’instabilità amorosa che però si appianerà nella seconda metà del mese. Lavoro il solito delirio, ma cercate di seguire le intuizioni e non lasciarvi travolgere dalla corrente: proveranno a trascinarti a fondo, ma prova a rimanere a galla.

Sagittario

Saturno e Nettuno creano dissonanze, caro Sagittario, ma in amore i primi giorni del mese saranno favorevoli . In generale sarai piuttosto fiducioso: non esserlo troppo, tieni le orecchie aperte e stai in guardia che la fregatura è dietro l’angolo.

Capricorno

I flussi astrali favoriscono i cambiamenti, ma prova a rimanere focalizzato su tutti gli obiettivi che ti sei posto a inizio anno. L’arrivo della primavera porta con sé voglia di socialità e conoscenze, assecondatela: basta fare gli orsi bruni.

Acquario

Puoi guardare al futuro con ottimismo, Acquario! Il binomio Marte e Venere facilita il cielo dell’amore e degli incontri: è il momento ideale anche per chiudere vecchie questioni spinose. Questo sarà un mese di grande concentrazione: sfruttatela per pianificare progetti futuri, senza le classiche ansie che vi affliggono da sempre.

Pesci

Il tuo segno è nella top 3 di marzo: non conta se siete nati nella prima, nella seconda o nella terza decade, la fortuna è dalla vostra. dunque sfruttatela. Marte e Venere accendono il romanticismo, mentre il Sole e Mercurio portano vitalità ed equilibrio mentale. Puntate in alto.

