Oroscopo del giorno di venerdì 10 maggio: ecco i segni più fortunati

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, venerdì 10 maggio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 10 maggio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

L’atmosfera sarà tranquilla. Vi avvicinerete a nuovi piaceri senza perdere il senso dell’orientamento. Vi sentite sotto attacco per migliorare il vostro stile di vita. Pensate a una dieta più equilibrata anche.

Toro

La giornata di oggi sarà meravigliosamente vivace. Gli incontri che farete saranno piacevoli e la fiducia incrementerà. Avete bisogno di trovare un equilibrio tra mente e corpo, azione e relax… ascoltate il vostro corpo.

Gemelli

Avrete ragione a seguire il vostro intuito. Non mettete in discussione tutto a tutti i costi. Concedetevi delle pause durante il giorno. È necessario fare un passo indietro per i vostri nervi.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Il vostro atteggiamento verso le prospettive per il futuro matura in modo realistico e questo è evidente a chi vi circonda. Siete in buona forma per avviarvi da soli in campo sociale. Potrebbe essere necessario un po’ di aria fresca.

Leone

Un vecchio dibattito sta tornando a galla. È il momento di stabilire chiaramente i vostri termini a chi vi circonda. I nervi avranno bisogno di una pausa – non esitate a concedervi qualche sfizio, e immergetevi nei vostri hobby preferiti.

Vergine

La vostra contraddizione crea sfiducia intorno a voi. Avete bisogno di essere più semplici e di stare attenti a ciò che dite. Prendete la giornata di oggi come un’opportunità per disfarvi delle abitudini del passato e che danneggiano la vostra produzione di energia.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Sarete meno emotivi del solito. Questo vi rende terribilmente efficaci nel sistemare alcune situazioni. Sarebbe un bene prendere precauzioni contro il freddo e il vento. L’aria non sarà vostra amica oggi.

Scorpione

Potrete ritrovare il vostro ottimismo una volta che avrete fatto una scelta chiara, in modo da smettere di rimandare. Non potete essere al meglio se vi siete privati di così tanti piaceri. Pensate ai vostri bisogni di base.

Sagittario

Avrete più libertà di agire di quanto pensavate in passato. Il vostro spirito d’iniziativa vi conduce nella giusta direzione, lanciatevi! Il vostro ottimismo vi sostiene favorevolmente. Avrete bisogno di usare un po’ di energia per calmarvi.

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 10 maggio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Il crescente ottimismo vi fa guardare positività. Le feste sono all’orizzonte. È necessario assicurarvi di non essere troppo duri con voi stesso. Avete consumato le vostre riserve.

Acquario

Intimidite coloro che vi circondano senza rendervene conto. Siate flessibili e le cose procederanno senza contrattempi. State scavando in profondità nelle vostre riserve quindi moderate l’esercizio muscolare. È tempo di cambiare il vostro stile di vita sedentario praticando regolarmente uno sport.

Pesci

La vostra franchezza vi ripagherà e vi permetterà di aumentare la stima di chi vi circonda. Siete al top della forma fisica. Concedetevi dello soddisfazioni, senza aspettare che vengano dagli altri.

Fonte immagine: Quique da Pixabay