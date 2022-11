Oroscopo di oggi, le previsioni del 10 novembre segno per segno

Amore, fortuna, lavoro, benessere: scopri come i segni trascorreranno la giornata di oggi nell'oroscopo del giorno del 10 novembre su QdS.

Oroscopo di oggi, giovedì 10 novembre 2022: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 10 novembre 2022, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di Oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Ottimi oggi i rapporti con colleghi, collaboratori e con tutte quelle persone che condividono con voi la quotidianità; potete contare su dinamiche collaborazioni e sulla spontanea condivisone di idee e prospettive. In amore prevale su tutto una complicità profonda, fatta di affetto e di giochi erotici, di affinità elettive straordinarie. Ottimo periodo: cercate di sfruttarlo.

Toro

Salta all’occhio Venere, pianeta governatore del segno, trigono a Nettuno. Aspetto planetario che potrebbe tornarvi utile al lavoro con idee brillanti e soluzioni inaspettate. Ottimo quadro per quanto riguarda l’amore: un abbraccio e un gesto gentile in coppia varranno più di mille parole. Eccellenti saranno soprattutto i riflessi mentali e l’intuizione, grazie alla Luna in Gemelli.

Gemelli

La Luna nel vostro segno, governato da Mercurio, vi regala originalità, grinta e velocità in tutto quel che dite, pensate o fate. L’agire supera l’essere o, meglio, dà un senso più completo alla vostra vita: così vi appassionate al vostro lavoro come ai vostri hobby, tuffandovi nella lettura e nella cucina con raddoppiato interesse. Più vitali e trasgressivi anche in amore.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Con Luna e Marte nel segno che precede il vostro la forma fisica non è al top: soffrite per le emozioni compresse, ma guai a sbottare, sul lavoro sarebbe uno sfascio e in famiglia la guerra civile. Tenervi tutto dentro, però, è l’anticamera della gastrite, che non si cura con le pillole, ma con un’overdose d’amore. A questo provvede Venere trigona al vostro segno.

Leone

Nella professione e nello studio, se non vi sentite soddisfatti del vostro operato, dei risultati, datevi da fare per migliorare quello che non vi piace. La Luna in Campo undicesimo parla anche d’amore, sentimento che, ora più che mai, è libero di esprimersi senza paura e senza giudicarsi mentre si muove nel vostro mondo. Allungate la mano e prendete ciò che vi piace!

Vergine

Giornata problematica. Non è il momento di fare passi avventati, specie se siete nati ad agosto. L’intesa con il partner dà segni di debolezza? Non temete: un banale battibecco non può causare danni irreparabili. Piuttosto, tenete alta la guardia al lavoro; non abbiate fretta di concretizzare i guadagni sperati o rischierete di compiere un passo falso. Doloretti alla schiena.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Il cielo è dalla vostra parte: grinta e volontà da un lato, suscettibilità e un orgoglio smisurato dall’altro. Oggi più che mai siete propositivi e agguerriti, ma guai a toccarvi negli ideali, caricate come tori nell’arena! Padroni della situazione a scuola e in viaggio, testardi ma anche molto coraggiosi, andate avanti per la vostra strada anche se qualcuno vi dà contro.

Scorpione

Le relazioni, a causa della vostra innata diffidenza, non sono certo la vostra specialità, ma oggi superate voi stessi, facendovi amici niente meno che due astri generosi, Venere e Nettuno, dea dell’amore e astro dell’estro, della creatività. I loro doni: acume, fiuto per gli affari, simpatia, fascino, immaginazione, grande abilità a risolvere le questioni più difficoltose.

Sagittario

Stasera il partner ve lo rapiscono gli amici, lasciandovi a casa soli a rimuginare. Magari vorreste partecipare anche voi alle attività del loro club, ma lavoro arretrato o pupi da sorvegliare vi inchiodano ai posti di manovra anche dopo cena. Tutto sbagliato, ma sotto tiro della Luna, la serata la trascorrete a commiserarvi, rimpiangendo amori finiti e occasioni andate in fumo.

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 10 novembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Molti i pianeti che transitano a vostro favore, indicano che farete centro. In questo giorno riuscirete ad ottenere ciò che più desiderate e a dare l’avvio a situazioni molto interessanti. Parliamo d’amore: qualora si fosse affievolito, avrete buon gioco per risollevare le sorti del vostro rapporto di coppia. Momento ideale per iniziare un trattamento estetico o una cura medica.

Acquario

Mettete da parte la prudenza e buttatevi nella mischia, anche a costo di rischiare qualcosa. La fortuna, quella con la F maiuscola, è completamente dalla vostra parte, e sarebbe un vero peccato non darsi da fare per sfruttarla, specialmente nelle questioni professionali. Accettate un invito per la serata, se siete soli. Mettete un po’ di pepe nel rapporto, se siete in coppia.

Pesci

Le stelle vi obbligano a sfoderare tutta la vostra abilità nel dribblare ostacoli e controversie sia in casa che al lavoro. Nell primo caso qualche bugia verrà a galla, qualche difetto di comunicazione provocherà un malinteso fra fratelli o cognati. La forma fisica non è al massimo, questione di forze carenti; calibrate meglio gli sforzi, non forzate se praticate attivamente uno sport.

Questo è l'oroscopo di oggi, 10 novembre.

