Oroscopo del giorno di domenica 11 febbraio 2024: i segni fortunati

Il weekend prosegue: previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, domenica 11 febbraio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 11 febbraio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

È la giornata giusta per liberarvi delle cose vecchie, ma anche da idee e pregiudizi che non favoriscono una lettura obiettiva della realtà. Varate progetti a lunga scadenza e non accontentatevi dei piccoli risultati che potreste avere oggi! Fate attenzione a ciò che dite sull’onda dell’emotività, perché le vostre parole potrebbero essere fraintese e crearvi qualche problema.

Toro

Armonica al segno, la Luna in Pesci è un’autentica panacea per l’umore, soprattutto se avete in programma una serata ‘speciale’ da condividere con chi sapete voi. Giornata ricca di novità, notizie, esperienze insolite e avventurose. Tutto bene sotto il profilo delle finanze, nonostante qualche vostra svista o nel programmare le spese. Ottima intesa con il partner e con gli amici.

Gemelli

La Luna è vostra nemica dalla serata di ieri: sotto l’effetto della sua disarmonia, potrebbe presentarsi qualche complicazione nella sfera affettiva come in quella familiare. Fate in modo che ciò non vi distragga troppo da alcune questioni professionali che, al momento, richiedono tutta la vostra attenzione e tutto il vostro impegno. Valorizzate le relazioni sociali.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Vi attende una bella giornata, tutta in discesa. Con la Luna in aspetto di trigono, molte cose miglioreranno, sia nel lavoro sia nella vita privata. Sarete meno battaglieri ma più determinati, e saprete affrontare in modo efficace ostacoli e difficoltà! In ambito privato, saprete captare tra le righe un messaggio d’amore che vi verrà timidamente indirizzato via WhatsApp.

Leone

Con il vento in poppa veleggiate verso successi vistosi in campo sociale e professionale. Spazierete da un campo all’altro, da un interesse all’altro con grande abilità ed eclettismo. Avrete anche modo di mettere le basi per un rapporto affettivo più profondo e significativo di quello che avete attualmente: insomma sentimenti profondi animeranno le vostra azioni.

Vergine

Il cielo di questo giorno vi invita ad armarvi di pazienza e di calma. Con la Luna a centottanta gradi dal vostro segno si delinea un giorno inquieto, soprattutto per l’amore: il vostro comportamento critico ed esigente potrà causare incrinature nel rapporto di coppia. Chi è solo, invece, dovrebbe guardarsi da pensieri negativi, evitare la solitudine, per non perdere amicizie.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Il settore professionale vi offrirà oggi molte soddisfazioni: vi ripagherà parzialmente di quanto vi sembra sfuggire da un’altra parte, vale a dire il settore amoroso, penalizzato da Venere e Urano dissonanti al vostro segno. I nuovi contatti porteranno dei buoni risultati, e voi sarete in grado di svolgere al meglio il vostro lavoro. Curate il sonno, evitate tranquillanti ed eccitanti.

Scorpione

Con l’aiuto delle stelle, oggi è facile affrontare e superare ogni problema. Una ventata di positività, proprio quello che ci voleva! Energia e ottimismo scendono in campo per darvi manforte, con simili alleati il successo è garantito. Espansivi e armati delle migliori capacità di seduzione, non saprete resistere al richiamo di un’avventura insolita ma alquanto intrigante.

Sagittario

Giorno un po’ sottotono. Rimpianti, insoddisfazioni, pretese e nostalgie si passano la mano, creandovi un bel po’ di confusione. Dire ciò che si pensa è sempre meglio, ma cercate però di non esagerare con i toni: mantenetevi calmi! Meglio tenere un profilo basso e non disperdere inutilmente le energie. Non richiedete al corpo prestazioni che oggi non potrebbe sostenere.

Oroscopo, previsioni di oggi domenica 11 febbraio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Le buone occasioni non vi mancheranno in questa giornata, specialmente per quanto riguarda la voce denaro e guadagni. Andrà, comunque, bene anche il settore affettivo: saprete essere un vero e proprio compagno di vita per la persona amata, che dovrà riconoscere che non può fare a meno di voi. Un nuovo amico vi inviterà a condividere con lui un importante progetto.

Acquario

La vostra inventiva e la vostra capacità organizzativa saranno molto apprezzate nel lavoro; attenti solo a non mettere troppa carne al fuoco! Possibilità di concludere buoni affari per molti. In ambito privato, emergerà un leggero distacco affettivo, e il partner ve lo farà subito notare: stanchezza, impegni, distrazione, o un problema su cui cercate inutilmente di sorvolare?

Pesci

Sul lavoro potrete finalmente chiudere una partita importante e segnare punti. Colleghi e collaboratori saranno felici per voi! Buone notizie anche dal fronte sentimentale: il dialogo col partner crea le geometrie giuste per fare un salto di qualità e archiviare alcune recenti incomprensioni. Se siete soli riuscirete ad attirare l’attenzione di una persona ‘speciale’.

Fonte immagine: Quique da Pixabay