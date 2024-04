Oroscopo del giorno di venerdì 12 aprile: ecco i segni più fortunati

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, venerdì 12 aprile 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 12 aprile 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito mio-oroscopo-del-giorno.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Il vostro ottimismo è chiaramente avvertito da chi vi circonda: non esitate a diffonderlo intorno a voi. La vostra salute migliora sul piano fisico, avrete migliori riflessi e vi sentirete più leggeri. Avrete la forza di venire a capo delle vostre idee. Non aspettate che gli altri siano d’accordo, procedete!

Toro

Avete ragione a non dar retta ai pettegolezzi: informatevi di più. Sarete più ricettivi al clima umido, l’umidità e ai batteri. Abbiate cura di voi e non prendere freddo. La vostra fede e tenacia vi aiuteranno ad avere successo, a prescindere dai pensieri dei vostri detrattori e da altri gelosi della vostra cerchia sociale.

Gemelli

L’atmosfera è costruttiva e gratificante per quanto riguarda le relazioni personali e la fortuna vi permetterà di creare nuovi contatti. State perdendo troppo tempo su questioni insignificanti, il che è faticoso. Non è necessario continuare a cercare il motivo della vostra stanchezza. C’è più profondità nei vostri pensieri e nei progetti per il futuro. Badate a concentrarvi su di voi, senza influenze esterne.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

I dialoghi si trasformano in controversie. Non lasciate che le vostre emozioni prendano il sopravvento, tiratevi indietro. La vostra golosità vi porta ad assumere alimenti troppo calorici. Dovreste pensare al vostro fisico, migliorando così anche i livelli di energia. La stanchezza che sentite non è una premonizione. Avete semplicemente bisogno di rallentare.

Leone

Siete al centro dell’attenzione e non avrete problemi nel persuadere gli altri a lavorare con voi. Evitate discussioni tempestose, che diminuiscono la vostra energia. Vincerete, non dubitate. Il vostro morale sta migliorando e condividerete questa energia con le persone che frequenterete.

Vergine

Bisognerà riflettere a fondo prima di lanciarvi. Fate uno sforzo di ritiro dal mondo per arrivarci! Il vostro attuale ritmo vi incita anche a strafare, pensate a rilassarvi totalmente quando sarà possibile. La vostra prospettiva sempre più realistica vi permetterà di avvicinarvi ai vostri obiettivi. Non siate così intransigenti con chi vi circonda.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Sarete liberi di agire come meglio credete oggi. Le azioni finanziarie sono molto favorevoli. La vostra mente è spumeggiante e troverete tutti i tipi di cose da fare. Siate sensibili. La vostra famiglia sarà la cosa più importante oggi, assieme a questioni che riguardo i vostri parenti stretti.

Scorpione

Trarrete vantaggi da una piacevole atmosfera accogliente, dove l’umorismo avrà un ruolo dominante. Attendete un altro giorno prima di approfondire le conversazioni. Sarebbe una buona idea migliorare la circolazione facendo sport o prendendo una boccata d’aria fresca. Evitate le situazioni complicate. Il miglior modo è quello evitare le polemiche senza darci peso.

Sagittario

L’analisi che state facendo vi incita ad adottare nuovi valori, più profondi. Un improvviso senso di stanchezza vi segnala che è il momento di trascorrere una serata in tranquillità, risposatevi e cercate di stare un po’ da soli. Anche se il vostro entusiasmo è percepito come arroganza, riuscirete ad attrarre sostegni positivi. Siate ricettivi agli altri.

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 12 aprile da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Troverete un terreno d’intesa inaspettato con qualcuno che vi circonda. Siete stati troppo veloci nel giudicare… Siete troppo duri con voi stessi e ci sono evidenti segni di stanchezza che non dovreste trascurare. Sarebbe un peccato e comunque inutile di chiudere la mente ai cambiamenti che sono ormai indispensabili.

Acquario

Lavorerete facilmente sui vostri progetti più complessi. Sarete efficienti oggi. Guarderete alla vita da un altro punto di vista e vedrete finalmente la soluzione a un problema. È a portata di mano.

Pesci

Avrete la possibilità di cambiare idea su una decisione che è stata presa troppo in fretta e sarà una giornata produttiva. Siete in vetta ma sarebbe una buona idea modificare delle cattive abitudini che avete preso, vi senterete meglio. Non avrete alcun problema ad esprimere il vostro punto di vista. Non esagerate però. Siate diplomatici.

Questo è l’oroscopo di oggi, 12 aprile 2024. Leggi anche l’oroscopo annuale su QdS.it.

Fonte immagine: Quique da Pixabay